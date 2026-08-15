Los nietos de Moria Casán: quiénes son Dante y Helena y cómo es su relación con “La One”

Moria Casán y sus nietos Foto: Redes sociales / Instagram

Moria Casán, además de ser una gran figura del espectáculo argentino, también es madre de Sofía Gala Castiglione y abuela de Dante y Helena. Ellos ocupan un lugar muy importante en su vida.

Los niños crecieron fuera de las cámaras y tanto Sofía como Moria se encargaron de mantener siempre su privacidad, pese a ser estrellas de la farándula argentina. Sin embargo, alguna que otra vez fueron fotografiados por la prensa o aparecieron en alguna anécdota que su propia abuela compartió públicamente.

Moria Casán y sus nietos Foto: Instagram

Helena nació en 2008 y es hija de Sofía y Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos. Dante, por otro lado, nació en el año 2014 y es hijo de la actriz y del músico Julián Della Paolera.

A diferencia de lo que ocurrió con Sofía Gala durante su infancia y adolescencia, los niños tuvieron una crianza mucho más alejada de la exposición mediática. Su madre eligió preservar su intimidad y son pocas las imágenes de ellos que circulan públicamente.

Y aunque respeta la decisión de Sofía, Moria suele hacer alguna excepción y comparte momentos familiares en sus redes sociales o en la televisión, expresando siempre el especial cariño que tiene por ambos y lo mucho que le gusta su rol de abuela, ya que la saca de su pedestal de diva.

Moria Casán y Sofía Gala Foto: -

Cómo se lleva Moria Casán con sus nietos

La relación entre Moria, Helena y Dante es cercana y está marcada por cierta complicidad entre los tres. De hecho, ella misma contó que tiene una manera muy particular de vivir su rol de abuela.

En una entrevista contó que no le gusta que la llamen “abuela” y que Dante incluso la llama “abuelo”. “No me gusta la palabra abuela”, explicó, al señalar que no se trata de una cuestión relacionada con la edad, sino con su rechazo a las etiquetas familiares.

También habló con orgullo de la personalidad de Dante y destacó especialmente su capacidad de observación. Según contó, el chico llegó a verla al teatro, siguió la obra completa y después incluso hizo comentarios sobre las actuaciones.

Con Helena, el vínculo también es muy estrecho. La adolescente incluso decidió seguir los pasos de su familia en el mundo artístico y actualmente forma parte de la serie biográfica sobre la vida de La One.

Moria Casán y sus nietos Foto: Instagram

Qué piensa Moria sobre la crianza de Helena y Dante

La One también habló públicamente sobre el entorno en el que crecieron sus nietos. Según contó, Helena y Dante fueron criados dentro de una familia y un círculo social donde conviven distintas identidades y formas de relacionarse.

En este sentido, considera que crecer en un ambiente diverso ayuda a los chicos a desarrollar una mirada más abierta y empática sobre los demás. En particular, destacó la sensibilidad de Dante y su capacidad para relacionarse con distintas realidades sin prejuicios. “Tenemos un grupo de amigos que tienen diferentes géneros”, declaró Moria al hablar del entorno que rodea a la familia y que ayuda a los niños a tomarse la sexualidad con naturalidad.

Su postura también refleja una característica que atravesó la crianza de Sofía Gala: la intención de que los hijos puedan construir su propia identidad y cuestionar las estructuras tradicionales, siendo siempre libres de elegir.