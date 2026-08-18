Sofía “La Reini” Gonet reveló el calvario que vivió tras aplicarse una inyección para bajar de peso: “Creía que iba a morir”

Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, contó en redes sociales su experiencia con las inyecciones para bajar de peso. Foto: TikTok / sofiagonet.

Sofía Gonet, conocida en redes sociales como “La Reini”, compartió un extenso relato sobre su experiencia con las inyecciones utilizadas para bajar de peso y aprovechó para advertir sobre los riesgos de recurrir a este tipo de tratamientos sin conocer qué se está introduciendo en el organismo.

En su relato, la influencer comenzó haciendo referencia a la popularización de Ozempic, un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida y que está indicado para determinados pacientes con diabetes tipo 2. En los últimos años, este tipo de fármacos ganó una enorme notoriedad por su efecto sobre el apetito y el peso corporal.

Sofi “La Reini” Gonet desenmascaró el mercado de las inyecciones para bajar de peso. Créditos: X @XDecretoOK

“Ozempic es un medicamento que se usa para tratar la diabetes, pero que en estos últimos años se popularizó muchísimo porque de repente aparecieron miles de famosas de Hollywood súper flacas y rejuvenecidas”, comenzó. Y agregó: “Te empezaron a vender el Ozempic como un medicamento mágico para bajar de peso y ser más joven”.

Gonet sostuvo que la utilización de este tipo de medicamentos y péptidos se extendió en distintos ámbitos y afirmó que, dentro de sus círculos personales, conocía a numerosas personas que recurrían a ellos. “En mi caso, todo el mundo que conozco se inyecta Ozempic. Todos”, afirmó.

Sin embargo, rápidamente aclaró que su experiencia personal no había sido con Ozempic. Según explicó, existen distintos tratamientos dentro de esta tendencia y señaló que ella había utilizado otra sustancia. “Hablo de los péptidos en general, no únicamente de los Ozempic porque entiendo que fue como la primera variante de este tipo de medicamentos, pero después se desarrollaron más, incluso más evolucionados”, explicó.

La influencer relató los fuertes síntomas que sufrió después de aplicarse una inyección de retatrutida. Foto: X

La influencer también cuestionó la existencia de un circuito informal alrededor de estas sustancias. “Hay miles de laboratorios que se dedican mayormente a esto. Hay todo un mercado negro de péptidos en los gimnasios y entre los médicos. Es algo que existe. Es mucho más grande quizás de lo que ustedes se imaginan”, sostuvo.

“Me lo inyecté un lunes a las 2 de la tarde”

El episodio que motivó su relato ocurrió, según contó, varios meses atrás. Gonet explicó que en ese momento estaba entrenando intensamente y que buscaba acelerar los resultados físicos. “Básicamente era un momento en el que yo estaba entrenando mucho, metiéndome un poco en esa obsesión de ‘quiero entrenar y quiero ver los resultados’”, recordó.

Fue entonces cuando le ofrecieron retatrutida. “Me ofrecen esta nueva droga mágica, pero era un supuesto fármaco que no solamente te hacía perder el apetito, sino que también te hacía quemar grasas, incluso cuando el cuerpo estaba en reposo”, relató.

Gonet reconoció que tomó la decisión de aplicársela sin conocer realmente qué era. “En ese momento la yo ilusa creía que era magia y en un impulso absoluto dije: ‘Bárbaro, dale, me parece una re buena idea’, metiéndome esto en el cuerpo que no tengo ni idea qué es”, contó.

Sofía Gonet aseguró que llegó a temer por su vida después de aplicarse una sustancia para adelgazar. Foto: Reuters.

“Fue como un ataque de ignorancia bruta”, resumió. Según relató, se aplicó la inyección un lunes a las 14 y durante las primeras horas no experimentó inconvenientes. Sin embargo, cerca de las 18 comenzaron los síntomas. “Las tres primeras horas todo bien y a las 6 de la tarde empezó el martirio absoluto”, aseguró.

Náuseas, mareos y temblores: el fuerte malestar que describió

La influencer contó que comenzó a sentirse muy mal mientras intentaba comer una pechuga de pollo. “Fui a la cocina a comer una pechuga de pollo y al bocado dos, empecé a sentir como todo dentro de mi cuerpo empezaba a fallarme”, relató.

Entre los síntomas que mencionó enumeró sueño repentino, mareos, náuseas fatales, temblores, fiebre y confusión. La situación le generó tanto temor que llamó a su padre y le pidió que fuera a verla. “Yo creía que iba a morir, se los juro. Yo dije: ‘Me las mandé, me inyecté anda a saber qué cosa y en breve la quedo’”, contó.

Finalmente, su familia la acompañó a un centro médico. “Llego al médico, yo llorando diciéndole: ‘Por favor, perdón por lo que acabo de hacer, ya sé que me las mandé’”, recordó.

Según su relato, el profesional intentó tranquilizarla y le indicó que los síntomas desaparecerían a medida que la sustancia dejara su organismo. Gonet aseguró que, al no conocer exactamente qué se había aplicado, tampoco podían determinar con precisión qué sustancia había provocado el cuadro.

La influencer reconoció que tomó la decisión de inyectarse sin conocer con precisión qué sustancia estaba introduciendo en su cuerpo. Foto: Unsplash

Sin embargo, la influencer aseguró que el malestar no terminó ese mismo día. Según contó, durante una semana tuvo fuertes náuseas y rechazo hacia la comida. “Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida, una semana entera sin comer nada y un mes sin tener un antojo”, afirmó.

También explicó que durante varias semanas tuvo dificultades para comer cantidades normales. “Yo comía capaz dos bocados y ya me llenaba por todo el día. Estuve un mes entero así”, relató.

La experiencia, según explicó, modificó por completo su relación con la comida. “La comida había dejado de darme bienestar por completo”, sostuvo.

“No hay nada más lindo que ser feliz, disfrutar de la comida y estar sano”

La experiencia llevó a Gonet a cuestionar su propia obsesión con bajar de peso y alcanzar determinados resultados físicos. “Desde ahí me juré que si en algún momento recuperaba la salud y volvía a tener hambre y antojos, que eventualmente los volvía a tener, nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza primero ni obsesionarme con bajar de peso ni tomar algunas de estas medidas insalubres para conseguirlo nunca más”, aseguró.

Y dejó una de las frases centrales de su reflexión: “No hay nada más lindo que ser feliz, que disfrutar de la comida, que estar sano y que sentirse sano”.

La advertencia de La Reini sobre los tratamientos para adelgazar

Al final de su relato, reconoció que ella misma había caído en la presión por obtener resultados físicos rápidos. “Se los digo yo desde esta experiencia totalmente hipócrita porque obviamente que caí en la trampa y lo intenté hacer”, admitió.

Según contó, el fuerte malestar que experimentó fue determinante para no volver a recurrir a este tipo de tratamientos. “Menos mal, gracias a Dios, que me sentí tan mal y quedé tan traumada de esta primera experiencia como para no hacerlo nunca más en la vida”, sostuvo.

Sofía Gonet compartió su experiencia para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de recurrir a tratamientos para adelgazar sin la debida información médica. Foto: Unsplash.

También hizo referencia a personas de su entorno que, según afirmó, utilizaron estas sustancias durante períodos más prolongados y posteriormente tuvieron problemas de salud.

“Tengo amigos que hoy después de un año de haberse inyectado todas las semanas estas mierdas y estas porquerías hoy están con tratamiento de por vida y generó diabetes, le generó fallas en el organismo a varios de mis amigos que se lo dieron un tiempo mayor”, afirmó.

Finalmente, explicó por qué decidió hacer público su relato. “Paso por acá para contarles esto porque como siempre con todos mis story times y con todas mis grandes fallas, que mi error les sirva a alguien para no cometerlo”, expresó. Y cerró con una advertencia contundente: “Ya están sanas, no caigan”.