Moria Casán en Brujas: en qué año debutó en Mar del Plata y otros datos poco conocidos sobre la obra que trascendió el tiempo

Moria Casán Foto: Redes sociales / Instagram

“Brujas” no es solamente una obra de teatro: es una ceremonia popular, una marca registrada del espectáculo argentino y uno de los grandes amores escénicos de Moria Casán con Mar del Plata. La pieza debutó el 3 de enero de 1991 en el Teatro Atlas, ubicado en Luro y Corrientes, y desde entonces quedó grabada en la memoria de varias generaciones de espectadores.

Con el paso de los años, la obra logró algo que pocos espectáculos consiguen: trascender su propia época. Cambiaron los gobiernos, las modas, los consumos culturales y hasta la manera de ver teatro, pero “Brujas” siguió encendiendo el mismo misterio cada vez que sus protagonistas se reunían en escena.

El año en que Moria Casán debutó con “Brujas” en Mar del Plata

La respuesta es concreta: Moria Casán debutó con “Brujas” en Mar del Plata en 1991. La primera función fue el 3 de enero de ese año, en el Teatro Atlas, una sala que se transformó en parte inseparable de la historia de la obra.

La obra del autor español Santiago Moscada, cuyo título original es “Entre Mujeres” Foto: Instagram @teatroenfoco

El elenco original estuvo integrado por Moria Casán, Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y Susana Campos, cinco figuras con recorridos distintos que encontraron en esa convivencia teatral una fórmula explosiva.

Lo llamativo es que, antes de convertirse en fenómeno, “Brujas” no parecía tener asegurado su destino de éxito. La obra está basada en “Entre mujeres”, del dramaturgo español Santiago Moncada, y fue adaptada por Luis Agustoni, con producción de Guillermo Bredeston y Carlos Rottemberg.

Por qué “Brujas” se volvió un clásico del teatro argentino

“Brujas” cuenta el reencuentro de cinco excompañeras de un colegio religioso que vuelven a verse después de muchos años. Lo que empieza como una reunión cargada de recuerdos, copas y complicidad, pronto se convierte en una noche de confesiones, reproches y secretos guardados durante décadas.

Brujas, la obra que no pierde vigencia Foto: Instagram @teatroenfoco

La obra encontró su poder en una mezcla difícil de repetir: humor, drama, nostalgia, amistad y tensión emocional. No necesitó grandes efectos ni artificios desmedidos. Le alcanzó con cinco mujeres en escena, una mesa cargada de pasado y un texto que supo tocar fibras muy sensibles del público.

Durante años fue considerada una de las comedias más convocantes del teatro argentino, con temporadas agotadas y una conexión muy fuerte con Mar del Plata y Buenos Aires.

El dato poco conocido detrás del nombre “Brujas”

Uno de los datos más curiosos es que la obra no nació con ese título. El texto original se llamaba “Entre mujeres”, pero finalmente fue rebautizado como “Brujas”, un nombre mucho más potente, provocador y fácil de recordar.

Ese cambio fue clave. “Brujas” tenía misterio, ironía, fuerza comercial y una identidad inmediata. En una sola palabra anticipaba el universo de la obra: mujeres intensas, sensibles, filosas, contradictorias y profundamente humanas.

Moria Casán y Mar del Plata: una relación que va más allá del teatro

Para Moria Casán, Mar del Plata nunca fue solo un destino de temporada. La actriz llegó a definir su regreso a la ciudad como una experiencia casi protectora, vinculada al mar, a la memoria y a sus grandes comienzos artísticos.

Esa idea resume el vínculo entre La One y La Feliz: una relación hecha de marquesinas, veranos, camarines, ovaciones y noches inolvidables. Mar del Plata fue testigo del nacimiento de “Brujas” y también de sus distintas etapas sobre el escenario.

El elenco que marcó una época

El elenco original reunió a cinco actrices con personalidades muy distintas. Moria venía de un recorrido ligado a la revista, la televisión y el humor popular, mientras que otras integrantes tenían una fuerte impronta en el teatro de texto.

El espectáculo se estrenó en Mar del Plata a comienzos de la década de los ‘90 Foto: Instagram @teatroenfoco

Esa diferencia, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una de las mayores virtudes del espectáculo. La mezcla de estilos, temperamentos y trayectorias hizo que “Brujas” tuviera una energía única, difícil de copiar.

Con el tiempo, otras figuras se sumaron a diferentes etapas de la obra, como Leonor Benedetto, Fernanda Mistral, María Leal, Luisa Kuliok y Sandra Mihanovich, entre otras, acompañando las reposiciones y los cambios naturales de una pieza que atravesó décadas.

Una obra que también es parte del turismo teatral

Mar del Plata tiene playa, gastronomía, hoteles, vida nocturna y una larga tradición como capital teatral del verano. En ese mapa, “Brujas” ocupa un lugar especial.

Su historia está ligada al Teatro Atlas, a las temporadas con localidades agotadas y al ritual de elegir una obra después de un día de mar. Para muchos turistas, ver “Brujas” fue parte de la experiencia marplatense tanto como caminar por la Rambla, comer rabas o sacarse una foto frente al mar.

Esa es una de las razones por las que la obra no solo pertenece al espectáculo: también forma parte de la memoria turística de la ciudad.