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“Buenos tiempos”: qué publicó Hayden Panettiere, actriz de ‘Scream’, días antes de su muerte

La actriz falleció este domingo a sus 36 años por causas que aún no fueron confirmadas. Cuál fue su último posteo en Instagram.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El último posteo de Hayden Panettiere en Instagram.
El último posteo de Hayden Panettiere en Instagram. Foto: REUTERS
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Hayden Panettiere murió a los 36 años y la noticia causó una fuerte conmoción en Hollywood. La actriz estadounidense, reconocida por sus papeles en producciones como “Scream”, “Héroes” y “Nashville”.

Su padre, Skip Panettiere, fue quien confirmó la noticia a CNN y la recordó con un emotivo mensaje. “Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden”, expresó.

Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron; y a los millones que la vieron en pantalla”, agregó.

La última publicación de Hayden Panettiere en Instagram

Poco antes de su muerte, la actriz había utilizado sus redes sociales para compartir un momento distendido junto a un amigo. La publicación fue realizada el 27 de julio y mostraba a ambos durante un evento.

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“Buenos tiempos y buenos amigos”, escribió la actriz junto a la postal. Ese fue, hasta el momento, su último posteo público.

El último posteo de Hayden Panettiere. Foto: Instagram

A lo largo de los últimos años, Hayden había contado públicamente algunos de los momentos más difíciles de su vida y había hablado sobre su lucha contra las adicciones. También había compartido detalles sobre su proceso de recuperación.

La noticia de su muerte sorprendió al mundo del espectáculo estadounidense y generó numerosas muestras de tristeza por parte de quienes siguieron su carrera desde sus primeros trabajos.

Cómo fueron los últimos minutos de la actriz de “Scream” antes de morir

Nuevos detalles surgieron sobre el operativo de emergencia que se desplegó tras el episodio que terminó con la muerte de Hayden Panettiere, la actriz estadounidense de 36 años conocida por sus trabajos en “Scream”, “Héroes” y “Nashville”.

Según informó el sitio TMZ, el servicio de emergencias recibió un llamado el domingo a las 13:51 desde una casa de Greenville, en Carolina del Sur. La persona que se comunicó alertó que había una mujer “inconsciente” y mencionó que estaba “sufriendo un paro cardíaco”.

Panettiere se encontraba en esa propiedad desde el sábado, cuando había viajado hasta la ciudad junto a su pareja, Brian Hickerson. Si bien no fue confirmado oficialmente quién realizó la llamada, el medio especializado en Hollywood señaló que se presume que pudo haber sido él.

Hayden Panettiere falleció a los 36 años. Foto: REUTERS

Una vez que los equipos de emergencia llegaron al domicilio, los profesionales comenzaron inmediatamente con las maniobras para intentar reanimar a la actriz. El procedimiento incluyó reanimación cardiopulmonar, administración de medicamentos, asistencia para la respiración y monitoreo permanente de la actividad cardíaca.

Si bien los paramédicos continuaron con las compresiones en el pecho durante aproximadamente 30 minutos, no lograron revertir el cuadro. Finalmente, a las 14:32 se confirmó el fallecimiento de la actriz.

La Policía inició una investigación para establecer las circunstancias de la muerte. Sin embargo, en las primeras actuaciones no encontró indicios que apuntaran a un hecho violento o a la intervención de otra persona.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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