De qué murió Alberto Martín a los 81 años
Este sábado 16 de agosto, Murió Alberto Martín a sus 81 años. Según trascendió, el reconocido actor se encontraba internado y en grave estado.
El famoso intérprete estaba hospitalizado en situación crítica, sedado y con un pronóstico reservado, producto de una dura enfermedad terminal.
En 2021, Alberto contó detalles sobre su estado de salud y reveló que le habían encontrado un tumor en el ojo derecho.
Sin embargo, intentó minimizarlo y llevar tranquilidad: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito. Había que quitarlo o quitarlo”, dijo en un audio que envío al conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich.
El mensaje que anunció la muerte de Alberto Martín
La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro.
“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional”, comienza el texto.
Y añade: “Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.
En tanto, varios famosos, compañeros y amigos de Alberto Martín lo despidieron en las redes sociales. Uno de ellos fue Arturo Puig, quien escribió en una historia de Instagram: “Besos al cielo, querido Alberto”.
Por su parte, Marcelo de Bellis lo homenajeó en la misma red social con un video y varias imágenes, acompañadas por el texto “Te amaré siempre Alberto”.