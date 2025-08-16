De qué murió Alberto Martín a los 81 años

El famoso actor estaba hospitalizado en situación crítica, sedado y con un pronóstico reservado.

Alberto Martín.

Este sábado 16 de agosto, Murió Alberto Martín a sus 81 años. Según trascendió, el reconocido actor se encontraba internado y en grave estado.

El famoso intérprete estaba hospitalizado en situación crítica, sedado y con un pronóstico reservado, producto de una dura enfermedad terminal.

Alberto Martín Foto: Archivo

En 2021, Alberto contó detalles sobre su estado de salud y reveló que le habían encontrado un tumor en el ojo derecho.

Sin embargo, intentó minimizarlo y llevar tranquilidad: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito. Había que quitarlo o quitarlo”, dijo en un audio que envío al conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich.

El mensaje que anunció la muerte de Alberto Martín

La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro.

“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional”, comienza el texto.

Y añade: “Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

En tanto, varios famosos, compañeros y amigos de Alberto Martín lo despidieron en las redes sociales. Uno de ellos fue Arturo Puig, quien escribió en una historia de Instagram: “Besos al cielo, querido Alberto”.

Por su parte, Marcelo de Bellis lo homenajeó en la misma red social con un video y varias imágenes, acompañadas por el texto “Te amaré siempre Alberto”.