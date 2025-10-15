Tendencia en Disney+: la serie basada en hechos reales sobre la búsqueda de un asesino tras la desaparición de chicas

El elenco de la serie logró transmitir angustia, preocupación, tristeza y la búsqueda interminable de justicia. Mirá el tráiler.

La estación de chicas perdidas. Foto: Disney+

Una serie perturbadora y atrapante se sumó recientemente a la lista de éxitos de Disney+. Se trata de “La estación de las chicas perdidas”, una apuesta que entretiene por su historia que revive hechos reales que generaron dolor, preguntas sin respuestas y hasta advertencias sobre fallas institucionales.

Por otro lado, el rodaje, que fue en escenarios reales como la ciudad francesa Perpiñán y alrededores, le da un toque de autenticidad, al igual que el elenco principal, que logra transmitir los sentimientos necesarios como angustia, preocupación, tristeza y la búsqueda interminable de justicia.

De qué se trata “La estación de las chicas perdidas”

“Entre 1995 y 2001, en el sur de Francia, una adolescente desaparece y tres jóvenes son asesinadas cerca de la estación del tren de Perpiñán. Sus rostros aparecen en los periódicos, y el caso es conocido como ‘La estación de las chicas perdidas’”, es la sinopsis oficial de Disney+.

“Flore Robin, una joven investigadora, inicia su carrera policial el mismo día en que se encuentra a la primera víctima. Junto al capitán Franck Vidal y a su mentor Félix Sabueso, deberá enfrentar el caso en esta extraordinaria investigación de veinte años, inspirada en una historia real. Mientras la madre de la primera víctima desaparecida mantiene la esperanza de hallar a su hija”, agrega.

La estación de chicas perdidas. Foto: Disney+

La serie se basa en la investigación que llevó a la detención de Jacques Rançon, reconocido como “el asesino de la estación de Perpiñán” y que fue condenado por violaciones y asesinatos como los de Moktaria Chaïb, Marie-Hélène Gonzalez e Isabelle Mesnage.

Elenco de “La estación de las chicas perdidas”