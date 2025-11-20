Pimpinela habló sobre su retiro: cuáles son los planes a futuro del dúo más famoso de Argentina

Tras más de 40 años de carrera, Joaquín y Lucía Galán rompieron el silencio sobre su futuro artístico, revelaron en qué punto está su biopic y hablaron sobre su retiro.

Pimpinela anunció su gira nacional 2026. Foto: Canal 26

El dúo Pimpinela anunció su gira nacional 2026 con el espectáculo “Noticias del Amor”, una propuesta musical y visual que reúne sus grandes éxitos y propone un recorrido por cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas.

Tras más de cuatro décadas arriba de los escenarios, Joaquín y Lucía Galán vuelven a girar por el país luego de una exitosa temporada de presentaciones internacionales en 2025. “Salimos de gira en el ’82 y nunca paramos. El entusiasmo sigue intacto”, expresó Lucía Galán.

La gira comenzará el 10 de enero de 2026 en Mar del Plata, en el Polideportivo, y finalizará el 18 de octubre de 2026 en el Movistar Arena. Durante este tiempo, el dúo visitará varias ciudades, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta.

La puesta en escena los muestra como presentadores de noticias que narran la evolución de las relaciones, desde la década de 1960 hasta la era actual, utilizando sus canciones y elementos visuales modernos.

Qué dijeron sobre su retiro

En cuanto a un posible retiro, los hermanos fueron claros: “Cantar es un estilo de vida. Nosotros lo disfrutamos mucho. Si pasa que sea lo más lejos posible”, expresó Joaquín Galán, llevando tranquilidad a más de un fan al confirmar que hay Pimpinela para rato.

Además, destacaron la importancia de la salud mental en los artistas y contaron que ambos hacen terapia, cada uno con su propio profesional. Aunque en algún momento tuvieron sesiones juntos, hoy cada uno continúa su proceso por separado.

Todo lo que se sabe sobre la biopic de Pimpinela

Con respecto a la biopic, confirmaron que el proyecto ya está en marcha: “Hay una biopic que estamos trabajando desde hace tiempo sobre nuestra historia, que estaban desarrollando Jorge Maestro y Sergio Vainman. Lamentablemente, Jorge Maestro falleció hace poco y tomamos la posta junto con Vainman y Gustavo Cota, otro director”.

“Está el proyecto muy vigente, estuvimos ahora incluso con la gente de Netflix Reunidos en México y seguramente el año que viene ya va a estar el guion terminado para empezar a filmar”.

Y agregaron: “Todavía no pensamos en quién le pondrá la cara, porque va variando según la época. Si tuviéramos un nombre te lo diría, pero estamos más pendientes de la producción, de la estructura, del guion, de la producción, que es importante porque nuestra vida transcurrió entre España y Argentina y eso requiere una producción importante”.

Cuando les preguntaron por la posibilidad de que Lali Espósito y Benjamín Amadeo los interpreten, no lo descartaron: “Los amamos a los dos y son brillantes. Todo puede ser. También nos piden que sea un elenco internacional. Argentinos, pero también parte de España y México”.

Con más de 40 años de trayectoria, Pimpinela continúa siendo un ícono de la música en español, y su vuelta a los escenarios argentinos llega como una excelente noticia para sus fanáticos.