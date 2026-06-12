Juanita Tinelli denunció a su expareja por violencia de género: piden las cámaras de seguridad para constatar los golpes

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

Juanita Tinelli denunció a su ex novio, Bautista Cuiña, por lesiones en contexto de violencia de género luego de un episodio sucedido el viernes a las 5:20 de la madrugada, dentro del establecimiento “Costa 7070”, ubicado en la Av. Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte.

El parte policial indica que la joven denunció que su ex novio le habría dado un golpe en la cara, pero efectivos indican que no presentaba una lesión visible. El personal de seguridad del establecimiento buscó al acusado, pero no logró encontrarlo.

Juanita Tinelli

La Policía de la Ciudad y SAME se presentaron en el lugar, pero la modelo se negó a ser revisada por los médicos y se fue del lugar por sus propios medios. Un empleado de seguridad del establecimiento presenció la discusión, pero no el momento del golpe, indicaron fuentes consultadas por Noticias Argentinas. Había cámaras en el lugar.

Estarían instalando seguridad en la puerta de su casa y más medidas de rigor. La UFI Norte abrió una causa por averiguación de lesiones, pidió las cámaras y que declaren Tinelli y los empleados.

Quién es Bautista Cuiña, el exnovio de Juanita Tinelli

Bautista Cuiña estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y pertenece a una familia vinculada al mundo empresarial. Es hijo de Rodolfo “Fito” Cuiña, reconocido empresario del rubro de electrodomésticos.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando fue relacionado sentimentalmente con Juanita Tinelli, quien en un principio negaba la relación, pero luego la terminó confirmando en su Instagram y TikTok.

Juanita Tinelli y su ex novio Foto: Instagram

Según trascendió, ambos se conocieron a través de amigos en común y comenzaron una relación que rápidamente despertó el interés de los medios y de los seguidores de la modelo.

Las primeras señales del romance aparecieron en redes sociales, donde compartieron imágenes juntos y mensajes de afecto. Sin embargo, la relación no prosperó, ya que a principios de este año ambos decidieron tomar caminos separados por “diferencias” en la relación, aunque no había trascendido ningún tipo de violencia entre ellos.

La Fsicalía le pedirá a Juanita ratificar la denuncia en las próximas horas, mientras pide la revisión de las cámaras de seguridad para poder constatar la agresión del muchacho hacia ella.