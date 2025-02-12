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Un argentino murió en Hawái tras saltar al mar desde un acantilado: el impactante momento de la caída

Santiago Bordieu de 28 años estaba de vacaciones con sus amigos y sufrió una muerte trágica.

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Así fue la muerte de Santiago Bordieu tras saltar de un acantilado. Foto: Instagram.
Así fue la muerte de Santiago Bordieu tras saltar de un acantilado. Foto: Instagram.
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Un argentino llamado Santiago Bordieu perdió su vida de manera trágica en Hawái. El joven de 28 años saltó al agua desde un acantilado, pero se perdió tras su caída. Tras desplegar el operativo, se confirmó que murió durante sus vacaciones.

En las últimas horas, apareció un video que muestra a uno de los testigos que estaban en la zona del accidente y por casualidad filmó la fatalidad. Un usuario de redes sociales escribió: “Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”.

El video de la trágica muerte de Santiago Bordieu

El momento de la muerte de Santiago Bordieu en Hawái. Video: NA.

Bordieu se encontraba de vacaciones con sus amigos en las playas paradisíacas de Hawái. Sin embargo, todo terminó de manera trágica tras que el profesor de educación física intentara saltar desde un acantilado.

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La misma persona que publicó el video indicó que el salto al agua se dio a las 18:07, mientras que a las 18:22 el departamento de bomberos y rescate marítimo halló su cuerpo y lo cargaron a la moto acuática.

Santiago Bordieu, el argentino que murió en Hawaii. Foto: Instagram.
Santiago Bordieu, el argentino que murió en Hawaii. Foto: Instagram.

Santiago Bordieu, el argentino que murió en Hawái. Foto: Instagram.

Si bien hasta el momento no hay certezas sobre lo que ocasionó la muerte del joven, algunos expertos indicaron que era una zona arriesgada donde se lanzó el argentino. El acantilado ubicado en Spitting Cave tiene muchas piedras, además de fuertes corrientes, por lo que puede haber impactado de manera violenta o movido por el oleaje hasta perder el control.

Los mensajes de despedida para Santiago Bordieu

Santiago Bordieu se desempeñaba como preparador físico del San Isidro Club en las divisiones infantiles. Por esto mismo, tras conocerse la triste noticia de su muerte, se emitió un comunicado para recordarlo. “Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento. Santi fue jugador camada 96 y también colaboraba como PF en nuestras divisiones juveniles. ¡Se lo va a extrañar!”, detallaron.

Uno de los mensajes del San Isidro Club dedicado a Santiago Bordieu. Foto: Captura.
Uno de los mensajes del San Isidro Club dedicado a Santiago Bordieu. Foto: Captura.

Uno de los mensajes del San Isidro Club dedicado a Santiago Bordieu. Foto: Captura.

Por su parte, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), también se expresó sobre el hecho: “El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del exjugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza”.

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