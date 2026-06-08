Los fans de Outlander y un mega regalo de cumpleaños para Sam Heughan: juntaron miles de dólares para la preservación de un sitio clave

Outlander, serie. Foto: Aimee Spinks/Starz/Sony Pictures Television

La Batalla de Culloden, ocurrida el 16 de abril de 1746, ocupa un lugar significativo en el corazón de los escoceses porque su resultado fue prácticamente la desaparición de los clanes familiares a manos de los británicos. También es especial para los fans de Outlander, porque es el sitio en el que luchan a muerte Jamie Fraser y Black Jack Randall.

Este lugar ocupa un lugar central en la trama de la serie y también en los libros de Diana Gabaldon, ya que esta batalla fue un punto de quiebre en la vida ficcional de su protagonista, interpretado por Sam Heughan. El suceso televisivo que acaba de terminar luego de ocho temporadas, inspiró a la fan australiana Tash Pow a lanzar una campaña de recaudación de dinero destinada específicamente a sumarse al fondo de preservación Culloden Fighting Fund, así como servirá para continuar con la investigación de la batalla y difundir las historias de las personas que estuvieron allí.

Así los fanáticos de Outlander de todo el mundo recaudaron la suma de 10.115 libras (más de U$S 12.000) en poco más de un mes, con la excusa de hacer una movida especial para celebrar el cumpleaños de Heughan, que fue el 30 de abril. Un detalle simpático es que su alter ego, Jamie, cumple años el día siguiente, el 1° de mayo.

Un recuerdo del clan Fraser que peleó en Culloden Foto: Wikipedia

Escocia: un fenómeno turístico gracias a Outlander

“Como seguidores de los libros de Diana Gabaldon y de la serie de televisión, Culloden es uno de los elementos centrales y con mayor carga emocional de toda la saga -señaló Pow-. Define y persigue a toda la serie; moldea la vida de Jamie Fraser, y el páramo es el lugar al que los fans van para honrar la historia real detrás del personaje. Es nuestro puente del siglo XXI entre Jamie y su herencia escocesa del siglo XVIII. Con el final de la serie, nos pareció que el Culloden Fighting Fund era el destinatario perfecto para homenajear tanto a Sam como al personaje de ficción que interpreta”, agregó la impulsora de la campaña, quien definió la iniciativa como una oportunidad para que los seguidores “dejen una pequeña parte de sus corazones en el campo de batalla, tal como muchos otros lo hicieron antes”.

Outlander, serie. Foto: Aimee Spinks/Starz/Sony Pictures Television

“La generosidad y la pasión por Outlander y por el patrimonio histórico de Escocia hicieron esto posible. Demuestra lo que este fandom sabe hacer mejor: transformar nuestro amor por una historia en un impacto real en el mundo exterior”, concluyó Pow.

El escenario perfecto para Outlander

Vale la pena destacar que, entre 2013 y 2024, seis de las ocho temporadas de Outlander se filmaron en locaciones protegidas por el National Trust for Scotland, entre las que se incluyen el Palacio de Falkland, el Molino de Preston, el Palacio de Culross y la Casa Newhailes. Anna Rathband, gerenta de filmaciones de la institución escocesa, reconoció que pasó “más de una década trabajando junto al brillante equipo de producción de Outlander para llevar la historia de Diana a la pantalla. Ver que el legado de este trabajo continúa inspirando a los visitantes, y que genera donaciones increíbles como esta para Culloden, es una enorme alegría y demuestra la verdadera importancia del turismo cinematográfico”.

Diana Gabaldon, autora de Outlander. Foto X @Writer_DG

En honor a la temporada final de la serie, la fundación estadounidense del fideicomiso (National Trust for Scotland Foundation USA) dedicó su premio anual Great Scot al “efecto Outlander” en el turismo de Escocia. Este galardón, otorgado por su junta, se entrega a ciudadanos escoceses o estadounidenses que hayan contribuido de manera significativa al patrimonio compartido entre ambos países.

Sin dudas el aporte de Gabaldon a través de las novelas era altamente merecedor de este reconocimiento, que se le otorgó en 2022. Este año, el premio fue aceptado por el productor ejecutivo y showrunner de la serie, Matthew B. Roberts, junto a los miembros del elenco John Bell, Richard Rankin y Jamie Roy.