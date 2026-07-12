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Geraldine Mayer negó las terrbiles acusaciones de su hijo Tomás Cataldi y se mostró devastada

La modelo habló por primera vez luego de que Tomás Cataldi diera su testimonio en redes sociales, donde asegura haber sufrido maltrato psicológico durante toda su infancia.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Geraldine Mayer rompe el silencio
Geraldine Mayer rompe el silencio Foto: Captura
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La influencer Geraldine Mayer quedó en el centro de una fuerte polémica después de que su hijo, Tomás Cataldi, expuso parte de su vida en las redes sociales y aseguró que sufrió abuso psicológico durante toda su infancia y adolescencia. El testimonio no tardó en hacerse viral y generó un intenso repudio entre los usuarios.

En medio de la repercusión, la modelo decidió romper el silencio y desde su casa de Miami (donde vive actualmente con su esposo y su hija) se mostró muy afectada por la situación y negó las acusaciones de su hijo.

Geraldine Mayer rompió el silencio por la denuncia de maltrato de su hijo Foto: Captura

La periodista Pilar Smith reveló que se comunicó telefónicamente con la influencer después de que el caso se volviera viral. Según contó en LAM, Mayer negó todas las acusaciones y se mostró profundamente dolida por la situación. “Está muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice”, remarcó la panelista.

Según el relato de Cataldi, de 20 años, decidió contar su experiencia con el objetivo de ayudar a otras personas que atraviesen situaciones similares y alentarlas a pedir ayuda. “Quería contar cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. No todo lo que ven en redes sociales es real”, dijo.

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Geraldine Mayer rompió el silencio por la denuncia de maltrato de su hijo Foto: Captura

El crudo relato de Tomás Cataldi: “sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico”

En un extenso descargo publicado en sus redes sociales, Tomás Cataldi afirmó que sufrió gritos, humillaciones, descalificaciones y comparaciones constantes durante su infancia y adolescencia. Además, sostuvo que la imagen de familia que se mostraba en las redes sociales no coincidía con las experiencias que vivía en la intimidad de su hogar.

“Quería contar cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. No todo lo que ven en redes sociales es real. Mi mamá publicaba fotos con mi hermana y conmigo aparentando tener una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa”, comenzó relatando el joven.

Allí, aclaró que vive solo actualmente y que se mantiene con su trabajo, ya que no tiene contacto con sus padres. Además, aclaró que no hizo ninguna denuncia judicial y repitió que su intención era visibilizar la situación para evitar que otros niños pasen por lo mismo que él.

Hubo un momento en el que intenté quitarme la vida. En lugar de preguntarme si era feliz o cómo estaba, me decían que estaba loco y que tenían que internarme”, recordó Tomás, durante su relato de casi 12 minutos, donde adjuntó pruebas fotográficas y conversaciones de WhatsApp. “La salud mental no te la tiene que sacar nadie, tenés que buscar tu felicidad”, cerró.

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltratar a su hijo

Geraldine Mayer es una influencer argentina, productora de moda y creadora de contenido digital que ganó popularidad en las redes sociales gracias a sus publicaciones sobre tendencias, viajes y estilo de vida.

Con una fuerte presencia en Instagram, construyó una comunidad de seguidores interesada en la moda, el lujo y el contenido familiar por sobre todas las cosas, ya que se suele mostrar con su hija menor y su esposo.

El descargo de Tomás Cataldi, hijo de Geraldine Mayer. Fuente: X

Antes de consolidarse como una figura del universo digital, Mayer comenzó compartiendo contenidos vinculados al mundo fashion y, con el paso de los años, se convirtió en una referente de estilo para miles de usuarios, cosechando más de 150 mil seguidores sólo en su cuenta de Instagram. En sus publicaciones, suele mostrar looks inspirados en tendencias internacionales, distintos momentos de la vida cotidiana, la maternidad y su vida como argentina en Miami.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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