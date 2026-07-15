Liam Gallagher se rindió ante la Selección Argentina: el mensaje viral del líder de Oasis tras la victoria ante Inglaterra

Liam Gallagher se rindió ante Argentina tras el agónico triunfo contra Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Instagram @liamgallagher - Reuters (Dylan Martínez)

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo generó festejos entre los hinchas albicelestes. Minutos después del triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta, una de las voces más emblemáticas de la música británica sorprendió con un mensaje cargado de deportividad y reconocimiento. Liam Gallagher, histórico líder de Oasis y reconocido fanático del fútbol, felicitó públicamente a la Selección Argentina y admitió sin rodeos la superioridad del equipo de Lionel Scaloni.

A través de su cuenta de X, el músico escribió: “Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”. La publicación se viralizó en cuestión de minutos y se convirtió en uno de los comentarios más celebrados por los usuarios argentinos en las redes sociales.

Liam Gallagher y su amor por Argentina en la previa del Mundial 2026

El gesto tuvo un valor especial porque Gallagher había vivido la previa del encuentro con sentimientos encontrados. Admirador declarado de Argentina y de su gente, pero lógicamente comprometido con la suerte de Inglaterra, el cantante había reflejado ese dilema apenas un día antes del partido.

Liam Gallagher felicitó a la Selección Argentina por la clasificación a la final del Mundial 2026. Foto: X / @liamgallagher.

“Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, había escrito, generando una catarata de respuestas que mezclaron afecto, bromas y referencias futboleras.

La relación entre el músico y el público argentino quedó nuevamente expuesta durante esos intercambios. Una usuaria aseguró estar “lista para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra”, aunque destacó que el artista había optado por la convivencia pacífica. La respuesta del británico fue tan simple como efectiva: “Estoy asustado”, mensaje que rápidamente se multiplicó entre los fanáticos.

En las horas previas al choque disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Gallagher también dejó en claro que todavía conservaba esperanzas de ver a Inglaterra en la final. Cuando un usuario le preguntó si confiaba en su selección, respondió: “Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”.

El mensaje viral de Liam Gallagher tras la eliminación de Inglaterra

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace diferente. Argentina impuso condiciones en una semifinal de alto voltaje y selló su boleto al partido decisivo. Con el resultado ya consumado, Gallagher cambió el tono de sus publicaciones y reconoció el mérito de la “Albiceleste”.

Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 15, 2026

La frase original en inglés “Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x”, no dejó lugar a dudas. El líder de Oasis consideró que el conjunto argentino fue el mejor equipo dentro del campo de juego y mereció avanzar a la final.

Lejos de la frustración que suele acompañar las derrotas deportivas, el cantante eligió destacar el rendimiento del rival. Ese gesto fue especialmente valorado por los usuarios argentinos, que inundaron la publicación con mensajes de agradecimiento, bromas y muestras de cariño.

METETE WONDERWALL EN EL ORTO



gracias loco te quiero — Tino (@TinoCLeclerc) July 15, 2026

Uno de los comentarios más repetidos fue un simple “Te amo”, mientras que otros apelaron al clásico humor de las redes sociales. Entre ellos destacó una respuesta que se volvió viral: “Metete ‘Wonderwall’ en el ort... Gracias, loco, te quiero”.

Argentina en la final ante España y el desafío pendiente para Oasis

Entre las miles de respuestas apareció también una propuesta que volvió a cobrar fuerza tras el triunfo argentino. Antes del partido, un usuario había planteado un desafío imposible de perder para los fanáticos locales: “Si gana Argentina volvés a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde volvés a dar unos recitales aquí”.

De esta manera, con la Selección clasificada para enfrentar a España en la final del domingo en New Jersey, la invitación volvió a circular con intensidad entre los seguidores del músico. Por ahora, Gallagher no respondió al pedido, aunque el entusiasmo de los fans mantiene viva la expectativa.