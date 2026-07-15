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Running en la playa y rutinas fit: cómo es el entrenamiento de las esposas de los jugadores de Argentina durante el Mundial 2026

Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni y Emilia Ferrero entrenaron en Miami con “El Pollo” Alvarez. Cuáles son sus rutinas físicas entre partido y partido.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni, María Emilia Ferrero y el Pollo Alvarez entrenando en Miami.
Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni, María Emilia Ferrero y el Pollo Alvarez entrenando en Miami. Foto: Michelob Ultra.
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Los últimos partidos de la Selección Argentina nos tuvieron a todos con el corazón en la boca. De más está decir que a las esposas de los jugadores de la Scaloneta, que viven el día a día del Mundial 2026, les pasa lo mismo, pero multiplicado al 1000%. Son ellas las que dan notas a los medios deportivos y de interés general porque sus parejas están concentradas. Además se ocupan de sus hijos, padres, suegros y demás familiares, con los que comparten el devenir de un torneo que nos tiene muy movilizados.

Para descontracturar un poco de tanto nervio y poco contacto con los jefes de cada familia, Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni y María Emilia Ferrero aceptaron la invitación de “El Pollo” Álvarez para correr por la playa de Miami, un ejercicio sano y natural que les ayudó a aflojarse un poco.

Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni, María Emilia Ferrero y el Pollo Alvarez entrenando en Miami. Foto: Michelob Ultra.

Para Valu, exparticipante de “Master Chef”, ver a su marido en la cancha mundialista es “una locura. El orgullo que siento en cada partido es inmenso y todo es increíble. Incluso es más fuerte para nosotras que para el argentino en general: cuando está ahí la persona que es tu familia, que también es quien nos representa, es una sensación poderosa. Es como un plus”.

La rutina de entremianto posterior al infartante 3 a 2 con Egipto

Tanta tensión necesitó de un rato de entrenamiento para mejorar el estado físico tanto como para vaciar la mente de todo pensamiento preocupante, especialmente después del 3 a 2 ante Egipto. Por eso “El Pollo”, que es embajador de Michelob Ultra, fue anfitrión del encuentro junto a la cerveza pensada para mantener una vida activa sin resignar disfrute e invitó a de las esposas de Enzo Fernández, Lautaro Martínez (también representante de la bebida con apenas un 3,5 % de graduación alcohólica), Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez en este running que terminó con un brindis por el buen resultado de la Scaloneta.

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Además de ser una cerveza sin gluten, con menos calorías y carbohidratos (alrededor de 91-95 calorías y 2.4 gramos de carbohidratos por lata), es la oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Bebida ligera producida por Anheuser-Busch InBev, está diseñada para un estilo de vida activo; es muy refrescante, de cuerpo ligero, suave y con un sutil sabor a malta.

Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni, María Emilia Ferrero y el Pollo Alvarez entrenando en Miami. Foto: Michelob Ultra.

Rutinas fit para todas

Por su parte Carolina, que es influencer fitness, contó que mantiene una estricta rutina durante el Mundial 2026 que incluye sesiones de running de 5 kilómetros y clases de pilates junto a otras parejas de los jugadores de la Selección como Agustina, a lo que suma su entrenamiento personal de alta intensidad.

Tal es así que la mujer de Lautaro Martínez causa furor en las redes sociales al revelar la exigente rutina de ejercicios que mantiene en los Estados Unidos: la mendocina hace sesiones de entrenamiento de altísimo rendimiento desde el gimnasio del hotel donde se hospeda, e incluye circuitos de ejercicios de fuerza y resistencia cardiovascular que demandan una condición física privilegiada.

Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni, María Emilia Ferrero y el Pollo Alvarez entrenando en Miami. Foto: Michelob Ultra.

Finalmente Emi Ferrero, que jugó al hockey y es profesora de educación física, también está muy activa. Realiza rutinas adaptadas para mantenerse en forma y además se enfoca en brindar apoyo familiar y en su maternidad, como las otras chicas. Acompaña al delantero de la Selección Argentina junto a su pequeño hijo Amadeo, dividiendo sus días entre los cuidados del bebé, las visitas a la concentración y el aliento en las tribunas.

Selección ArgentinaMundial 2026Valentina Cervantes
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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