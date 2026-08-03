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Rating semanal: qué canal fue el más visto en la televisión argentina del 27 de julio al 2 de agosto

La medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) determinó cuál fue el canal más visto de la TV argentina. Cómo quedó el ranking.

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¿Qué canal fue el más visto en la TV argentina?
¿Qué canal fue el más visto en la TV argentina? Foto: Canal26.com
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La pelea por el rating semanal en la televisión argentina volvió a dejar a Telefe en lo más alto del ranking. Durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto, el canal de las tres pelotas mantuvo su liderazgo y se consolidó como la señal más vista de la TV abierta, con una amplia diferencia sobre sus competidores directos.

Según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), Telefe cerró la semana con un promedio de 7,76 puntos de rating, resultado que le permitió sostener el primer puesto entre los canales de aire. En segundo lugar se ubicó El Trece, que alcanzó un promedio de 4,34 puntos y quedó como su principal perseguidor en la competencia por el encendido.

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Rating del 27 de julio al 2 de agosto. Foto: SMAD

El tercer puesto del ranking semanal de rating fue para América TV, que promedió 2,71 puntos y se mantuvo por encima de Canal 9, que registró 1,35 puntos. Más atrás quedó la TV Pública, con un promedio de 0,18 puntos durante el mismo período.

De esta manera, Telefe volvió a ser el canal más visto de la televisión argentina, reafirmando su dominio en la medición semanal y ampliando la distancia frente a El Trece, en una nueva semana clave para la batalla por la audiencia.

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Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición

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