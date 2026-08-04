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Impactante video: un hombre se tiró desnudo desde el puente de Brooklyn con una mochila en la cabeza y sobrevivió

El episodio ocurrió en Nueva York y fue registrado por decenas de personas. Tras lanzarse desde una de las torres del emblemático puente, el hombre cayó al río, fue rescatado por la Policía y ahora enfrenta varios cargos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un hombre desnudo saltó desde el Puente de Brooklyn, de 83 metros de altura, y sobrevivió.
Un hombre desnudo saltó desde el Puente de Brooklyn, de 83 metros de altura, y sobrevivió. Foto: Captura de video X (Twitter).
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Un hombre de 44 años sobrevivió después de protagonizar un impactante episodio en el puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. El protagonista escaló una de las torres del histórico puente, se quitó la ropa y se lanzó al vacío mientras sostenía una mochila sobre su cabeza, como si intentara usarla como un paracaídas improvisado.

La escena fue grabada por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las imágenes generaron sorpresa por el desenlace: el hombre cayó al East River, fue rescatado con vida por la Policía y permanece internado fuera de peligro.

Un hombre desnudo saltó desde el Puente de Brooklyn, de 83 metros de altura, y sobrevivió. Video: X (Twitter).

¿Quién es el hombre que saltó desde el puente de Brooklyn?

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 14.30 (hora local). Según informaron las autoridades, el hombre fue identificado como Galymzhan Abaildayev, de 44 años.

Antes de arrojarse, escaló la torre norte del puente del lado de Manhattan y colocó varias banderas en la parte superior de la estructura. Entre ellas había una bandera de Kazajistán y otra tela con distintas inscripciones, cuyo contenido no fue informado oficialmente.

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Mientras permanecía en lo alto del puente, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York intentaron convencerlo de que descendiera, pero no lograron hacerlo cambiar de decisión.

Un hombre desnudo saltó desde el Puente de Brooklyn, de 83 metros de altura, y sobrevivió. Video: X / @jnatytorres/ @m_alejandr07 via Storyful.

El rescate tras la caída al East River

Finalmente, Abaildayev se quitó toda la ropa y saltó desde una altura cercana a los 85 metros, sosteniendo una mochila sobre su cabeza como si fuera un paracaídas.

Tras impactar contra el agua del East River, fue rescatado por efectivos de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York, quienes lo trasladaron al hospital NYC Health + Hospitals Bellevue. A pesar de la impresionante caída, el hombre sobrevivió y se encuentra internado y estable, según informaron las autoridades.

¿Qué cargos enfrenta tras el insólito episodio?

Luego del rescate, la Policía confirmó que Abaildayev fue acusado de varios delitos, entre ellos:

  • Imprudencia temeraria en segundo grado.
  • Allanamiento.
  • Exhibicionismo público.
  • Alteración del orden público.
  • Realización de grafitis.
Según informaron las autoridades, el hombre fue identificado como Galymzhan Abaildayev, de 44 años. Foto: Captura de video X (Twitter).

El cargo más grave es el de imprudencia temeraria, un delito menor de clase A en el estado de Nueva York que puede contemplar hasta 364 días de prisión, además de multas, libertad condicional y trabajos comunitarios.

Además, las autoridades podrían exigirle el pago de los daños ocasionados por los grafitis y los costos del importante operativo desplegado por los servicios de emergencia para asistirlo tras el salto.

Estados UnidosVideo impactanteCaída
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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