El líder de Hezbollah aseguró que “continuará la resistencia” y culpó al gobierno del Líbano de “apoyar a Israel”

Naim Qassem, líder de Hezbollah. Foto: Reuters.

El líder del grupo chiita Hezbollah, Naim Qassem, volvió a rechazar las negociaciones directas entre Líbano e Israel y aseguró que el proceso de diálogo que se desarrolla en Roma “no traerá más que vergüenza, humillación y concesiones sucesivas” para el Estado libanés. Sus declaraciones se producen mientras ambos países participan en una nueva ronda de conversaciones impulsadas por Estados Unidos para avanzar hacia una reducción de las tensiones en la frontera.

Naim Qassem prometió que Hezbollah seguirá con sus ataques contra Israel.

Durante un discurso difundido por los canales oficiales de Hezbollah, Qassem criticó con dureza al Gobierno libanés y acusó a las autoridades de favorecer los intereses israelíes en lugar de defender la soberanía nacional.

Además, apuntó directamente contra el presidente libanés, Joseph Aoun, al afirmar que “no ha actuado como árbitro ni como una figura unificadora”, sino que se convirtió en un dirigente “parcial y divisivo”, algo que, según sostuvo, debilita la posición del país frente a Israel.

Hezbollah ratificó que continuará la resistencia

En su mensaje, Qassem reiteró que la estrategia militar de Hezbollah no cambiará mientras continúe la presencia del Ejército israelí en sectores del sur del Líbano.

“La resistencia continuará mientras continúe la ocupación”, afirmó el dirigente, quien agregó que el movimiento defenderá “la tierra, los derechos y la patria” hasta lograr la retirada israelí de las zonas ocupadas.

La presencia de Hezbollah en el Líbano.

El jefe de Hezbollah sostuvo además que todas las negociaciones directas mantenidas hasta el momento solo beneficiaron a Israel y provocaron “decepción” entre los libaneses, al considerar que el diálogo no produjo avances concretos para recuperar el control total del territorio.

Roma recibe una nueva ronda de negociaciones

Las conversaciones entre Líbano e Israel comenzaron este martes y se extenderán hasta el jueves en Roma bajo el auspicio de Estados Unidos. El principal objetivo es avanzar en la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y consolidar un mecanismo de seguridad que reduzca el riesgo de nuevos enfrentamientos.

El diálogo se apoya en un acuerdo marco alcanzado a fines de junio durante una sexta sesión de negociaciones. Ese entendimiento contempla el despliegue gradual del Ejército libanés en “zonas piloto” evacuadas por Israel, con la condición de que Hezbollah sea desarmado.

Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos señalaron que esta nueva etapa busca perfeccionar el funcionamiento de esas áreas de despliegue para extender el modelo de manera progresiva a otras regiones fronterizas.

Persisten las tensiones en el sur del Líbano

El Ejército libanés inició el pasado 21 de julio el despliegue en la localidad de Zawtar al Gharbiya, considerada la primera “zona piloto”, permitiendo el regreso de numerosos habitantes desplazados por el conflicto.

Persisten los ataques de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Foto: Reuters.

Sin embargo, la situación continúa siendo frágil. Hezbollah mantiene su postura de resistencia armada, mientras Beirut denuncia que Israel sigue realizando ataques esporádicos pese a la disminución de la violencia registrada desde junio.

El conflicto se intensificó cuando Hezbollah abrió un frente contra Israel en apoyo a Irán, desencadenando bombardeos israelíes y una posterior ofensiva terrestre. Aunque los combates disminuyeron en los últimos meses, las negociaciones en Roma buscan evitar una nueva escalada militar y sentar las bases para una estabilidad duradera en la frontera entre ambos países.