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Inflación, dólar y crecimiento: Miguel Ángel Broda analizó el plan financiero de Javier Milei y el rumbo en sectores clave de la economía

Durante una entrevista exclusiva de La Mirada en Canal 26 con Javier García, el economista advirtió sobre la importancia de la estabilidad para atraer inversiones, advirtiendo que la incertidumbre política y la falta de credibilidad en las reglas fiscales y monetarias condicionan el crecimiento.

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Miguel Ángel Broda en La Mirada con Javier García
Miguel Ángel Broda en La Mirada con Javier García
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Miguel Ángel Broda analizó en Canal 26 el escenario económico actual y advirtió sobre la importancia del rumbo de los sectores clave que podrían condicionar el crecimiento de cara al año electoral que se viene.

En ese contexto, Broda dijo que sería complicado reactivar el consumo sin medidas claras que estimulen a los pequeños comercios y negocios.

Miguel Ángel Broda en La Mirada con Javier García Foto: Canal 26

El análisis destaca la importancia de la estabilidad para atraer inversiones, advirtiendo que la incertidumbre política y la falta de credibilidad en las reglas fiscales y monetarias condicionan el crecimiento.

Asimismo, destacó la importancia del rol de la inversión privada y los derechos de propiedad que cada vez adquieren mayor protagonismo.

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Miguel Angel Broda en Canal 26

Para Broda, a pesar de una imagen positiva del presidente, la mejora económica es esencial para garantizar su permanencia en el cargo: “La continuidad del presidente dependerá de que la economía progrese”, indicó.

El economista concluyó que aunque existen iniciativas del gobierno, como reformas al Banco Central, estas son percibidas como insuficientes. La credibilidad y la consistencia de la política económica serán cruciales para cambiar las expectativas y lograr una estabilidad duradera.

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