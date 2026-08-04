¿Se normalizaría el estrecho de Ormuz?: Estados Unidos e Irán negocian reabrir este pasaje marítimo y el precio del petróleo cae casi 4%

Negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Estados Unidos e Irán podrían concretar en las próximas horas un acuerdo para reabrir plenamente el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Así lo adelantó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien afirmó que las negociaciones avanzan y que un entendimiento podría anunciarse entre este martes y el miércoles.

En declaraciones al canal CNBC, el funcionario explicó que el principal objetivo de las conversaciones es garantizar la libre circulación de los buques por el estrecho, luego de varios días de tensión que afectaron el comercio internacional y generaron preocupación por el abastecimiento energético.

El objetivo es garantizar la libre navegación

Consultado sobre la posibilidad de que Irán cobre un peaje a las embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz, Bessent descartó esa alternativa y sostuvo que las conversaciones apuntan a asegurar la libertad de movimiento.

“Creo que se trataría de libertad de movimiento”, afirmó el secretario del Tesoro. Además, reconoció que la situación en la región continúa siendo delicada, aunque destacó que numerosos barcos lograron salir de la zona en los últimos días.

El funcionario señaló que una normalización del tránsito marítimo permitiría aliviar la presión sobre los mercados energéticos y reducir la incertidumbre generada por las restricciones en una vía por la que circula una parte significativa del petróleo que se comercializa en el mundo.

El precio del petróleo reaccionó de inmediato

Las declaraciones de Bessent tuvieron un impacto inmediato en los mercados internacionales. Los futuros del petróleo estadounidense registraron una caída cercana al 4%, ubicándose por debajo de los 77 dólares por barril.

Según explicó el funcionario, los precios podrían descender todavía más si finalmente se concreta el acuerdo y se normaliza el flujo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Actualmente, se estima que hasta mil buques permanecen a la espera de autorización para cruzar la zona, una situación que incrementó los costos logísticos y alimentó la volatilidad de los mercados durante las últimas semanas.

Donald Trump priorizó la vía diplomática

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que durante el fin de semana decidió cancelar un importante ataque militar contra Irán para dar prioridad a las negociaciones diplomáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber detenido un importante ataque contra Irán. Foto: REUTERS

Según explicó el mandatario, el objetivo fue evitar una escalada del conflicto y favorecer un acuerdo que permita restablecer la normalidad en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye un punto clave para el transporte mundial de petróleo y gas. Cualquier interrupción en su funcionamiento suele tener un impacto inmediato sobre los precios de la energía y la estabilidad de los mercados financieros, por lo que un eventual acuerdo entre Washington y Teherán es seguido con atención por gobiernos, empresas e inversores de todo el mundo.