Plus del 31% para empleadas domésticas en agosto: lista completa de las zonas donde es obligatorio pagarlo

Las empleadas domésticas que trabajan en la Patagonia y otras zonas alcanzadas por la normativa seguirán cobrando un adicional del 31% durante agosto. Foto: NA.

Durante agosto 2026, las empleadas domésticas que trabajan en determinadas regiones del país seguirán cobrando un adicional del 31% por zona desfavorable, un beneficio previsto por la normativa vigente para compensar las condiciones geográficas y climáticas de esas áreas.

Este incremento se aplica sobre el salario básico de las trabajadoras de casas particulares y representa una mejora significativa en los ingresos mensuales. El beneficio alcanza a todas las categorías del régimen, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o de las tareas que desempeñen.

El plus por zona desfavorable se aplica sobre el salario básico de todas las categorías del régimen de casas particulares y mejora el ingreso mensual. Foto: Gobierno argentino

Además de incrementar el sueldo, este plus también influye en otros conceptos laborales, por lo que resulta importante conocer cómo se liquida correctamente.

Llega el plus del 31% para empleada domésticas: en qué provincias se pagará durante agosto

El adicional por zona desfavorable se abonará durante agosto a las trabajadoras de casas particulares que presten servicios en las provincias y localidades incluidas por la legislación nacional.

Las jurisdicciones alcanzadas son:

La Pampa.

Neuquén.

Río Negro.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Todas las empleadas domésticas que trabajen en estas zonas tienen derecho a cobrar el adicional del 31%, sin importar si realizan tareas generales, cuidado de personas, asistencia y cuidado, caseros, supervisores o personal para tareas específicas. Asimismo, el beneficio corresponde tanto a quienes trabajan con retiro como a aquellas que cumplen funciones sin retiro.

El beneficio alcanza a trabajadoras con y sin retiro que presten servicios en provincias y localidades determinadas por la legislación vigente. Foto: Freepik

Guía sencilla: cómo calcular el plus por zona desfavorable y cómo impacta en el sueldo

El cálculo del adicional es simple: se toma el salario básico correspondiente a la categoría y sobre ese monto se aplica un incremento del 31%.

Por ejemplo, durante agosto la categoría Tareas Generales, la más numerosa dentro del régimen de casas particulares, tiene los siguientes salarios mínimos:

Con retiro

Valor por hora: $3.733,72

Salario mensual: $458.053,22

Con el adicional por zona desfavorable, los valores mínimos quedan aproximadamente en:

Valor por hora: $4.891,17

Salario mensual: $600.049,72

Sin retiro

Valor por hora: $3.996,45

Salario mensual: $505.302,76

Con el plus del 31%, los montos ascienden aproximadamente a:

Valor por hora: $5.235,35

Salario mensual: $661.946,62

Este adicional también es compatible con el plus por antigüedad, que equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado para el mismo empleador desde septiembre de 2020.

Además de incrementar el sueldo, el adicional por zona desfavorable también influye en otros conceptos laborales, como las vacaciones y la antigüedad.

En consecuencia, una trabajadora que reúna ambos requisitos percibirá un salario superior al básico, ya que primero se incorpora el adicional correspondiente y luego se suman los restantes conceptos previstos por la legislación laboral.

Además, el plus por zona desfavorable impacta en otros conceptos salariales vinculados a la relación laboral, como la remuneración durante las vacaciones y otros cálculos que toman como base el sueldo habitual, por lo que su correcta liquidación resulta fundamental tanto para empleadores como para trabajadoras.