Tiene 6 capítulos, está basada en una novela británica y es una miniserie del streaming con un giro inesperado en el final

Detrás de sus ojos, serie. Foto: Netflix.

La plataformas de streaming tienen en su catálogo una miniserie británica que es amada por los fanáticos del thriller psicológico: “Detrás de sus ojos”. La producción, basada en la novela homónima de Sarah Pinborough, se destaca por su trama retorcida y un desenlace que sorprendió incluso a los espectadores más atentos.

La serie, creada por Steve Lightfoot, está compuesta por seis episodios de unos 50 minutos cada uno. A lo largo de la historia, se alternan escenas de encuentros apasionados y amistades en apariencia sinceras, mientras los flashbacks de un misterioso cuarto personaje aportan claves para entender el presente de los protagonistas.

Está disponible en Netflix.

La trama de “Detrás de sus ojos”: un triángulo amoroso con secretos

La historia sigue a Louise, una madre soltera que busca equilibrar su vida personal con su nuevo trabajo en una clínica psiquiátrica. Allí conoce a David Ferguson, su jefe, con quien inicia una relación tras un encuentro inesperado.

Detrás de sus ojos, serie. Foto: Netflix.

Lo que Louise no imagina es que terminará envuelta en un triángulo amoroso: David está casado con Adele, una mujer que fue su paciente y que muestra síntomas psiquiátricos evidentes. La tensión crece cuando Adele se convierte en amiga íntima de Louise, manteniendo esa relación en secreto.

Doble vida y tensión creciente en cada episodio

Mientras David engaña a su esposa con Louise, Adele y Louise desarrollan una amistad que nadie sospecha. A partir de ese punto, la serie comienza a tensar las cuerdas y a revelar que todos los personajes esconden algo.

Detrás de sus ojos, serie. Foto: Netflix.

Lo que empieza como una historia de amor prohibido pronto se transforma en un relato inquietante, donde traumas, secretos del pasado y situaciones inexplicables se entrelazan hasta llegar a un final que nadie vio venir.