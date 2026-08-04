Avenida Brasil 2: quiénes vuelven, quiénes no y cuándo se estrenaría la esperada secuela

Avenida Brasil Foto: Globo

Más de una década después de convertirse en un fenómeno televisivo, Avenida Brasil vuelve a estar en boca de todos. La ficción brasileña, estrenada originalmente en 2012, fue uno de los grandes éxitos de Globo y logró trascender fronteras gracias a una historia cargada de venganza, secretos familiares, romance y personajes inolvidables. Ahora, la posibilidad de una segunda parte vuelve a encender la expectativa entre los fanáticos del melodrama latinoamericano.

La nueva etapa, conocida popularmente como Avenida Brasil 2, se encuentra vinculada al regreso del universo creado por João Emanuel Carneiro, autor de la historia original. Según la información publicada, Globo trabaja en la continuidad de aquella trama que dejó una marca fuerte en Brasil y en varios países donde fue emitida, incluida Argentina.

Carmina, Nina y Jorgito: los nombres que todos quieren volver a ver

Uno de los grandes atractivos de la secuela es el posible regreso de sus personajes centrales. Entre los nombres más esperados aparece Adriana Esteves, quien volvería a interpretar a Carmina, una de las villanas más recordadas de la televisión brasileña. Su personaje fue clave para el éxito de la primera temporada y continúa siendo uno de los íconos más fuertes de la novela.

Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

También se menciona el retorno de Débora Falabella como Rita/Nina, la protagonista que construyó una de las venganzas más comentadas de la ficción reciente. Junto a ella, Cauã Reymond volvería a ponerse en la piel de Jorgito, el galán que quedó ligado emocionalmente a la historia de Nina y Carmina.

La presencia de estos tres personajes resulta clave para conectar la nueva trama con la memoria afectiva del público. Carmina, Nina y Jorgito representan el corazón dramático de Avenida Brasil, por lo que su regreso podría ser uno de los principales motores de audiencia para la segunda parte.

Más regresos del elenco original

Además de los protagonistas, la continuidad también tendría espacio para otros nombres muy queridos por los seguidores. Entre los posibles regresos figuran Murilo Benício, recordado como Tifón; Eliane Giardini, como Muricy; Marcos Caruso, como Leleco; y Leticia Isnard, como Ivana. Estos personajes formaban parte del núcleo familiar y barrial que ayudó a darle identidad propia a la novela.

Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

El barrio del Divino, la familia de Tifón y los conflictos heredados de la historia original podrían volver a funcionar como escenario central. Esa combinación entre nostalgia y nuevos conflictos es uno de los recursos más fuertes que puede tener la secuela para conquistar tanto a quienes vieron la novela en su estreno como a nuevas audiencias que la descubrieron en reposiciones o plataformas.

Nuevos personajes para renovar la trama

La segunda parte no solo apostaría por los regresos. También se sumarían nuevas caras con peso dentro de la historia. Entre los nombres mencionados aparece Jéssica Ellen, quien tendría un rol importante en la nueva etapa. También se informó que Mel Maia, la actriz que interpretó a Rita de niña en la ficción original, regresaría con un personaje distinto creado especialmente para esta continuación.

Otros nombres vinculados al proyecto son Thalita Carauta y Thomás Aquino, este último señalado como posible villano. La incorporación de nuevos antagonistas y vínculos sentimentales permitiría ampliar el universo narrativo sin depender por completo de los conflictos ya conocidos.

Quiénes no volverían a Avenida Brasil 2

Como suele ocurrir con las continuaciones de grandes éxitos, no todos los personajes de la primera versión aparecerían en la nueva etapa. Algunos quedaron fuera por el destino que tuvieron dentro de la trama original, mientras que otros dependerían de decisiones artísticas, agendas o negociaciones. Entre los casos mencionados aparece Isis Valverde, quien interpretó a Suellen y habría manifestado que no tiene intención de retomar ese papel.

Avenida Brasil. Foto: Prime Video.

También se espera que la secuela realice una selección del elenco original para concentrarse en los personajes con mayor potencial dramático en esta nueva fase. De esa manera, Avenida Brasil 2 buscaría mantener el peso emocional de la historia sin convertirse únicamente en una repetición del pasado.

Cuándo se estrenaría Avenida Brasil 2

La fecha tentativa que circula para el estreno apunta a enero de 2027, aunque distintas publicaciones mencionan días diferentes dentro de ese mes. Clarín informó que la llegada podría producirse el 2 de enero de 2027, mientras que otras fuentes señalan el 25 de enero de 2027 como fecha prevista para su emisión en Globo.

La producción comenzaría antes de su estreno, con una etapa de preproducción orientada a definir elenco, nuevos personajes y líneas principales de la historia. El regreso de Ricardo Waddington en la dirección artística y la participación de Henrique Sauer en la dirección general también forman parte de la información difundida sobre el proyecto.