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La despedida de Diego Guelar a Roberto García: “Se va un grande del periodismo argentino”

El ex embajador y dirigente político posteó un mensaje tras el fallecimiento del reconocido periodista. Miralo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Roberto García.
Roberto García. Foto: Instagram @javi.garciaok
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Diego Guelar despidió, a través de sus redes sociales, a Roberto García, el reconocido periodista de Canal 26 que falleció este sábado a los 81 años.

“Con Roberto se va un GRANDE del periodismo argentino… nunca se sometió al poder de turno -ni en los peores momentos- IRREMPLAZABLE…. QEPD", escribió en su cuenta de X el ex embajador.

Roberto García, una vida dedicada al periodismo

Nacido el 2 de junio de 1945, Roberto García dedicó más de seis décadas a la profesión. Inició su carrera en la histórica revista Primera Plana, integró la redacción de La Opinión y desarrolló una extensa trayectoria en gráfica, radio y televisión. Fue director periodístico de Ámbito Financiero entre 1983 y 2008, etapa en la que se convirtió en una referencia ineludible para comprender la política, la economía y el poder en la Argentina. Fue distinguido en múltiples oportunidades con el Premio Konex y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo.

En los últimos años encontró en Canal 26 una nueva casa periodística. Desde allí creó y condujo “La Mirada”, un espacio de análisis y reflexión que se transformó en una cita obligada para dirigentes, empresarios, periodistas y miles de televidentes de todo el país. Con su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos.

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Editoria de Roberto Garcia, Canal 26
Editorial de Roberto García, Canal 26

Quienes trabajaron junto a él conocieron además a un hombre generoso con su conocimiento, exigente con la información, apasionado por el debate de ideas y profundamente comprometido con el oficio.

Hoy el periodismo argentino pierde a una de sus voces más influyentes y Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable.

Roberto GarcíaDiego GuelarDespedida
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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