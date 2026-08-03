Con pileta suspendida y patio central: así es por dentro la imponente casa de Hernán Drago que ganó un premio de arquitectura

La casa de Hernán Drago ganó un premio de arquitectura Foto: -

Con una arquitectura que prioriza la conexión con el entorno y los espacios abiertos, Hernán Drago dejó ver detalles de una vivienda donde el agua, la luz natural y las visuales panorámicas son parte central de la experiencia cotidiana. El proyecto fue pensado para integrar los ambientes sociales con el exterior, generando una circulación fluida y una marcada sensación de amplitud.

Entre los rasgos más llamativos se destacan una pileta con efecto visual de continuidad hacia el paisaje y un gran patio central que articula todos los sectores de la casa. La combinación de hormigón visto, madera y amplios ventanales refuerza una estética contemporánea que busca equilibrar diseño, funcionalidad y calidez.

La casa de Hernán Drago tiene una pileta con efecto visual de continuidad hacia el paisaje y un gran patio central. Foto: -

Dónde está ubicada y qué dimensiones tiene la casa de Hernán Drago

La llamada Casa Cudich Drago se encuentra en Nordelta, dentro de un entorno privilegiado donde el agua tiene un rol protagónico en el diseño y la disposición de los espacios. La residencia fue concebida para integrarse con el paisaje aledaño, aprovechando las visuales abiertas hacia la laguna y generando una conexión permanente entre el interior y el exterior.

En cuanto a sus dimensiones, la propiedad cuenta con 510 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas y está emplazada sobre un terreno de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Una de sus particularidades más destacadas es que el lote está rodeado por agua en dos de sus lados, una característica que permitió desarrollar una arquitectura enfocada en la amplitud, la luminosidad y el disfrute de las vistas desde prácticamente todos los ambientes.

La propiedad de Hernán Drago cuenta con 510 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas y está emplazada sobre un terreno de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Foto: -

Qué distinción internacional recibió en el certamen Architecture MasterPrize

La casa vinculada a Hernán Drago obtuvo reconocimiento en el ámbito de la arquitectura al recibir una mención honorífica en los Architecture MasterPrize, uno de los certámenes internacionales que distinguen proyectos innovadores y destacados de distintas partes del mundo. La vivienda fue valorada dentro de la categoría Arquitectura Unifamiliar Residencial, gracias a su propuesta de diseño y su integración con el entorno natural.

Si bien no se quedó con el premio principal, el proyecto desarrollado por el estudio argentino ATV Arquitectos logró sobresalir entre las obras seleccionadas por el jurado. La distinción puso el foco en la manera en que la residencia articula la relación entre la arquitectura, el agua y la vida familiar, a través de recursos como su patio central y la icónica pileta que se integra visualmente con el paisaje.

Cómo es la pileta suspendida que parece flotar sobre la laguna

Uno de los recursos más llamativos de la vivienda es la piscina, emplazada sobre la pendiente natural del terreno. Gracias a su diseño y ubicación estratégica, desde ciertos puntos de vista genera un efecto visual que la hace parecer una prolongación de la laguna, difuminando los límites entre la propiedad y el paisaje que la rodea.

La piscina tiene un efecto visual que la hace parecer una prolongación de la laguna,. Foto: -

Lejos de funcionar como un elemento independiente dentro del jardín, la pileta fue integrada al concepto general de la casa. Su disposición establece una conexión directa entre el living, el quincho semicubierto y los espacios exteriores, creando una transición armónica entre el espejo de agua privado y el entorno natural que enmarca la residencia.

El patio central interno: el núcleo organizador de la vivienda

Otro de los conceptos clave del proyecto es un patio interior que actúa como el eje articulador de toda la vivienda. En lugar de organizar la circulación mediante corredores tradicionales, los arquitectos apostaron por este espacio central para conectar visual y funcionalmente ambos niveles, al tiempo que establece una transición gradual entre los sectores de uso social y las áreas más privadas.

En la planta baja, este patio ordena la interacción entre la cocina, el living, el comedor diario, la galería y los espacios al aire libre. En el piso superior, se convierte en el punto de referencia para las habitaciones, que incluyen una suite principal, dos dormitorios en formato suite y un ambiente de carácter más reservado destinado al trabajo o al descanso.

El piso superior de la casa de Hernán Drago cuenta con una suite principal, dos dormitorios en formato suite y un ambiente de carácter más reservado. Foto: -

De acuerdo con los responsables del diseño, el objetivo fue generar una vivienda en la que los ambientes no quedaran limitados por sus propios cerramientos, sino que mantuvieran una conexión constante con el exterior, extendiendo las visuales y la sensación de amplitud hacia el paisaje circundante

Hormigón visto y madera: la combinación entre modernidad y calidez

La materialidad de la vivienda está marcada por la presencia de grandes muros estructurales y amplias losas de hormigón a la vista, elementos que aportan una estética contemporánea y robusta. Para contrarrestar esa impronta, la madera se incorpora en distintos sectores de la casa, desde el mobiliario y los revestimientos hasta las carpinterías y terminaciones interiores, sumando calidez y confort a los ambientes.

Sin embargo, el valor del proyecto va más allá de su estética. Lo que captó la atención de los especialistas fue la manera en que la vivienda se adapta a las características del terreno y establece un vínculo constante con el entorno. A través de recursos como el patio central y la piscina, el diseño crea una conexión fluida entre los espacios interiores, el paisaje y la vida cotidiana de sus habitantes, convirtiendo a ambos elementos en verdaderos ejes organizadores de toda la residencia.

La casa de Hernán Drago tiene un vínculo constante con el entorno. Foto: -

Cómo se distribuyen los ambientes en los dos niveles de la propiedad

La distribución de la casa fue pensada para combinar espacios de encuentro con áreas más privadas, manteniendo una conexión constante entre los ambientes y el entorno exterior. En la planta baja se concentran los sectores sociales, donde se ubican el living, el comedor, la cocina con isla central, la galería y otros espacios destinados a la vida cotidiana y las reuniones familiares. Todos ellos se articulan alrededor de un patio interno que favorece la circulación y el ingreso de luz natural.

En el nivel superior se desarrolla el área más íntima de la vivienda. Allí se encuentran la suite principal, otras dos suites y un estar privado que funciona como espacio de trabajo o relax. El patio central también cumple un rol clave en este sector, ya que conecta visualmente ambas plantas y actúa como punto de referencia para la organización de los distintos ambientes.

Según los arquitectos responsables del proyecto, la idea fue evitar una separación rígida entre los espacios interiores y el paisaje. Por eso, la disposición de los ambientes busca potenciar las vistas, la amplitud y la relación permanente entre la casa y su entorno natural.