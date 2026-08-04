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“Así ‘luchan’ los rusos”: Ucrania compartió imágenes en el que un dron suicida persigue y ataca a un civil en Jersón

El video, publicado por la Policía Nacional ucraniana, muestra el ataque ruso sobre un vendedor ambulante de frutas y verduras. Mirá el video en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Ataque de dron ruso contra civil ucraniano.
Ataque de dron ruso contra civil ucraniano. Foto: Captura de video.
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La Policía Nacional de Ucrania publicó un video que muestra cómo un dron suicida ruso de corto alcance ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Jersón, donde los civiles son blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las tropas rusas desde el otro lado del río Dniéper.

El video muestra un dron flotando a varios metros de altura cerca de un vehículo estacionado rodeado de cajas con frutas y verduras durante unos 25 segundos. El vendedor, un hombre de 52 años, corre alrededor del vehículo varias veces con un teléfono en la mano, intentando esconderse del dron que lo persigue y luego explota.

“El hombre del vídeo no muestra indicios de ser un combatiente; simplemente está trabajando en el mercado. Sin embargo, para el ejército del país agresor, sigue siendo un objetivo”, dice un comunicado de la policía ucraniana.

Ataque de dron ruso contra civil ucraniano. Video: EFE.

Según el informe, el vendedor sobrevivió, pero sufrió heridas por la explosión, lesiones por metralla y una conmoción cerebral.

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“Así es como ‘luchan’ los rusos. Atacan deliberadamente a civiles”, subrayó la policía.

Los ataques rusos sobre civiles

Desde mediados de 2024, se han producido ataques deliberados con drones de corto alcance, equipados con cámaras y explosivos, contra la ciudad de Jersón y otras zonas a lo largo del río Dniéper, en el sur de Ucrania.

Ataque de dron ruso en Ucrania. Foto: Reuters.
Ataque de dron ruso en Ucrania. Foto: Reuters.

Solo en julio de 2026, 29 personas murieron y 395 resultaron heridas en ataques de este tipo en Jersón, ciudad donde aún viven unos 50.000 habitantes, según el jefe de la administración militar de la ciudad, Yaroslav Shmanko.

En 2025, la comisión de la ONU concluyó que los ataques con drones de las fuerzas armadas rusas contra civiles en la región de Jersón son “a gran escala, sistemáticos y forman parte de una política coordinada por el Estado” y constituyen crímenes de lesa humanidad.

Guerra Rusia-UcraniaDronBombardeo
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Matias Greisert

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