Comenzó Cyber Wine: cómo conseguir vinos con descuento de hasta el 50% y envío gratis

Vinos de 50 bodegas de toda la Argentina están a la venta con grandes descuentos y otros beneficios en Cyber Wine, el evento de compra online de la industria del vino que celebra su cuarta edición. Es desde el martes 4 al domingo 9 de agosto de 2026.
Las promociones están disponibles en las tiendas online de cada una de las bodegas, con descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y facilidades de pago con tarjetas de crédito, promociones puntuales en la segunda o tercera unidad, envíos a todo el país, regalos especiales y ediciones limitadas.
La web oficial de Cyber Wine reúne todas las propuestas y permite filtrar por bodega, varietal y regiones vitivinícolas. Además, expone oportunidades destacadas de las bodegas que participan, experiencia personalizada y oportunidades bomba imperdibles.
Qué bodegas participan del Cyber Wine
- Susana Balbo
- Chakana
- Cimarrón Wines
- Grupo Peñaflor
- Casa Tukma
- Colomé
- Piedra Negra
- Bodega Furlotti
- Durigutti Family Winemakers
- Bodega del Desierto
- Domaine Bousquet
- Bodega Malma
- Bodega Argento
- Viña Artesano
- Familia Rubino
- Espacio Fecovita
- Norton
- Familia Schroeder
- Monteviejo
- Gualtallary Wines
- Escorihuela Gascón
- Bodega Jorge Rubio
- Luigi Bosca
- Karim Mussi
- Piccolo Banfi
- La Íride
- Diamandes
- Bodegas Bianchi
- Bodega y Viñedos Tierras Altas
- La Celia,
- Viñas en Flor
- Otro Loco Más
- Bodega Altupalka
- Penedo Borges
- Clos de los Siete
- Antigal
- David Catena by Vitvin
- Sottano by Shop Gallery
- Bodega del Fin del Mundo by Shop Gallery
- Crowdfunding
- Puerta del Abra
- Cuarto Dominio
- Bodega de la Calle Oscura
- Dama Juanas
- Trivento by Descorcha
- Finca Decero
- La Riojana Cooperativa
- Bodega Otronia,
- Wayra
Qué son las “Oportunidades Bomba”
Se trata de descuentos por tiempo limitado, con oportunidades increíbles para obtener grandes vinos, con grandes descuentos. y la asistencia personalizada de la sommelier digital DionisIA, encargada de brindar recomendaciones en tiempo real y entrenada para responder consultas del consumidor.
CyberWine no solo busca potenciar los e-commerce propios de las bodegas y dinamizar el canal digital, sino que también funciona como un espacio de divulgación de la cultura del vino argentino.
Cuenta con recomendaciones de destacados sommeliers y comunicadores, ofreciendo #winetips de maridaje, conservación y consejos de compra. Navegando el sitio van a poder encontrar consejos prácticos de la mano de Fabricio Portelli, Marisol de la Fuente o Mariana Gil Juncal, entre otros, y tips de los sommeliers de las bodegas que participan.
El evento cuenta con el respaldo institucional de las entidades más representativas del sector: Wines of Argentina (WofA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Fondo Vitivinícola Mendoza y Bodegas de Argentina.