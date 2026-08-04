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Comenzó Cyber Wine: cómo conseguir vinos con descuento de hasta el 50% y envío gratis

Del 4 al 9 de agosto, habrá beneficios exclusivos y promociones imperdibles en compras online en más de 50 bodegas de todo el país.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
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Vinos de 50 bodegas de toda la Argentina están a la venta con grandes descuentos y otros beneficios en Cyber Wine, el evento de compra online de la industria del vino que celebra su cuarta edición. Es desde el martes 4 al domingo 9 de agosto de 2026.

Las promociones están disponibles en las tiendas online de cada una de las bodegas, con descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y facilidades de pago con tarjetas de crédito, promociones puntuales en la segunda o tercera unidad, envíos a todo el país, regalos especiales y ediciones limitadas.

La web oficial de Cyber Wine reúne todas las propuestas y permite filtrar por bodega, varietal y regiones vitivinícolas. Además, expone oportunidades destacadas de las bodegas que participan, experiencia personalizada y oportunidades bomba imperdibles.

Cyber Wine: del 4 al 9 de agosto 2026 Foto: Prensa

Qué bodegas participan del Cyber Wine

  • Susana Balbo
  • Chakana
  • Cimarrón Wines
  • Grupo Peñaflor
  • Casa Tukma
  • Colomé
  • Piedra Negra
  • Bodega Furlotti
  • Durigutti Family Winemakers
  • Bodega del Desierto
  • Domaine Bousquet
  • Bodega Malma
  • Bodega Argento
  • Viña Artesano
  • Familia Rubino
  • Espacio Fecovita
  • Norton
  • Familia Schroeder
  • Monteviejo
  • Gualtallary Wines
  • Escorihuela Gascón
  • Bodega Jorge Rubio
  • Luigi Bosca
  • Karim Mussi
  • Piccolo Banfi
  • La Íride
  • Diamandes
  • Bodegas Bianchi
  • Bodega y Viñedos Tierras Altas
  • La Celia,
  • Viñas en Flor
  • Otro Loco Más
  • Bodega Altupalka
  • Penedo Borges
  • Clos de los Siete
  • Antigal
  • David Catena by Vitvin
  • Sottano by Shop Gallery
  • Bodega del Fin del Mundo by Shop Gallery
  • Crowdfunding
  • Puerta del Abra
  • Cuarto Dominio
  • Bodega de la Calle Oscura
  • Dama Juanas
  • Trivento by Descorcha
  • Finca Decero
  • La Riojana Cooperativa
  • Bodega Otronia,
  • Wayra

Qué son las “Oportunidades Bomba”

Se trata de descuentos por tiempo limitado, con oportunidades increíbles para obtener grandes vinos, con grandes descuentos. y la asistencia personalizada de la sommelier digital DionisIA, encargada de brindar recomendaciones en tiempo real y entrenada para responder consultas del consumidor.

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Cyber Wine: del 4 al 9 de agosto 2026 Foto: Prensa

CyberWine no solo busca potenciar los e-commerce propios de las bodegas y dinamizar el canal digital, sino que también funciona como un espacio de divulgación de la cultura del vino argentino.

Cuenta con recomendaciones de destacados sommeliers y comunicadores, ofreciendo #winetips de maridaje, conservación y consejos de compra. Navegando el sitio van a poder encontrar consejos prácticos de la mano de Fabricio Portelli, Marisol de la Fuente o Mariana Gil Juncal, entre otros, y tips de los sommeliers de las bodegas que participan.

El evento cuenta con el respaldo institucional de las entidades más representativas del sector: Wines of Argentina (WofA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Fondo Vitivinícola Mendoza y Bodegas de Argentina.

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