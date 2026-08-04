Comenzó Cyber Wine: cómo conseguir vinos con descuento de hasta el 50% y envío gratis

El impacto del vino en la salud

Vinos de 50 bodegas de toda la Argentina están a la venta con grandes descuentos y otros beneficios en Cyber Wine, el evento de compra online de la industria del vino que celebra su cuarta edición. Es desde el martes 4 al domingo 9 de agosto de 2026.

Las promociones están disponibles en las tiendas online de cada una de las bodegas, con descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y facilidades de pago con tarjetas de crédito, promociones puntuales en la segunda o tercera unidad, envíos a todo el país, regalos especiales y ediciones limitadas.

La web oficial de Cyber Wine reúne todas las propuestas y permite filtrar por bodega, varietal y regiones vitivinícolas. Además, expone oportunidades destacadas de las bodegas que participan, experiencia personalizada y oportunidades bomba imperdibles.

Cyber Wine: del 4 al 9 de agosto 2026 Foto: Prensa

Qué bodegas participan del Cyber Wine

Susana Balbo

Chakana

Cimarrón Wines

Grupo Peñaflor

Casa Tukma

Colomé

Piedra Negra

Bodega Furlotti

Durigutti Family Winemakers

Bodega del Desierto

Domaine Bousquet

Bodega Malma

Bodega Argento

Viña Artesano

Familia Rubino

Espacio Fecovita

Norton

Familia Schroeder

Monteviejo

Gualtallary Wines

Escorihuela Gascón

Bodega Jorge Rubio

Luigi Bosca

Karim Mussi

Piccolo Banfi

La Íride

Diamandes

Bodegas Bianchi

Bodega y Viñedos Tierras Altas

La Celia,

Viñas en Flor

Otro Loco Más

Bodega Altupalka

Penedo Borges

Clos de los Siete

Antigal

David Catena by Vitvin

Sottano by Shop Gallery

Bodega del Fin del Mundo by Shop Gallery

Crowdfunding

Puerta del Abra

Cuarto Dominio

Bodega de la Calle Oscura

Dama Juanas

Trivento by Descorcha

Finca Decero

La Riojana Cooperativa

Bodega Otronia,

Wayra

Qué son las “Oportunidades Bomba”

Se trata de descuentos por tiempo limitado, con oportunidades increíbles para obtener grandes vinos, con grandes descuentos. y la asistencia personalizada de la sommelier digital DionisIA, encargada de brindar recomendaciones en tiempo real y entrenada para responder consultas del consumidor.

Cyber Wine: del 4 al 9 de agosto 2026 Foto: Prensa

CyberWine no solo busca potenciar los e-commerce propios de las bodegas y dinamizar el canal digital, sino que también funciona como un espacio de divulgación de la cultura del vino argentino.

Cuenta con recomendaciones de destacados sommeliers y comunicadores, ofreciendo #winetips de maridaje, conservación y consejos de compra. Navegando el sitio van a poder encontrar consejos prácticos de la mano de Fabricio Portelli, Marisol de la Fuente o Mariana Gil Juncal, entre otros, y tips de los sommeliers de las bodegas que participan.

El evento cuenta con el respaldo institucional de las entidades más representativas del sector: Wines of Argentina (WofA), la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Fondo Vitivinícola Mendoza y Bodegas de Argentina.