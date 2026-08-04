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Cambió el recibo de sueldo: qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

El nuevo recibo de sueldo comenzó a llegar a miles de trabajadores argentinos con un formato completamente diferente. La reforma laboral incorporó más información sobre el costo laboral, los aportes y las deducciones, además de un gráfico obligatorio que busca hacer más sencilla la lectura de la liquidación salarial.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El nuevo recibo de sueldo incorpora un gráfico obligatorio y una estructura dividida en cuatro bloques para facilitar la comprensión de la liquidación salarial.
El nuevo recibo de sueldo incorpora un gráfico obligatorio y una estructura dividida en cuatro bloques para facilitar la comprensión de la liquidación salarial.
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Desde el 1 de junio de 2026, las empresas deben entregar el nuevo recibo de sueldo establecido por el Decreto 407/2026 y la Ley de Modernización Laboral 27.802. Si bien muchas compañías demoraron algunas semanas en adecuar sus sistemas de liquidación, el formato ya comenzó a generalizarse y modifica la manera en que los trabajadores visualizan su salario.

Además de informar cuánto cobra el empleado, el documento ahora exhibe cuánto cuesta realmente ese puesto de trabajo para la empresa y cómo se distribuyen los distintos aportes y contribuciones.

Las empresas comenzaron a implementar el nuevo formato, que muestra tanto el salario del trabajador como el costo laboral total que asume el empleador. Foto: Foto generada con IA

¿Cómo está organizado el nuevo recibo de sueldo?

El documento se divide en cuatro secciones principales para facilitar su lectura.

El primer bloque reúne todos los datos identificatorios, tanto del empleador como del trabajador. Allí figuran la razón social, CUIT, domicilio fiscal, nombre completo, CUIL, categoría laboral, convenio colectivo, fecha de ingreso y antigüedad.

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El segundo apartado muestra las contribuciones patronales y el costo laboral, una información que anteriormente no aparecía en el recibo. En esta sección pueden verse conceptos como:

  • Seguridad social.
  • Obra social.
  • PAMI.
  • ART.
  • Aportes a cámaras empresariales.
  • Otros costos laborales.

Cada concepto debe indicar su base de cálculo, la unidad utilizada y el monto correspondiente.

Nuevo recibo de sueldo Foto: Boletín Oficial

¿Qué muestra la remuneración bruta y la remuneración neta?

El tercer bloque detalla todos los conceptos que integran el salario bruto.

Entre ellos aparecen:

  • Sueldo básico.
  • Horas extras.
  • Comisiones.
  • Presentismo.
  • Bonificaciones.
  • Viáticos.
  • Adicionales.
  • Conceptos no remunerativos.

Luego se discriminan las deducciones aplicadas, como los aportes jubilatorios, obra social, PAMI, cuotas sindicales, embargos, Impuesto a las Ganancias y cualquier otro descuento autorizado.

Finalmente, el cuarto bloque informa la remuneración neta, es decir, el dinero que efectivamente recibe el trabajador después de todas las retenciones.

También incorpora una explicación de la denominada cuña fiscal y sindical, que identifica el destino de los descuentos realizados.

El documento detalla por separado los aportes, las contribuciones patronales, las deducciones y la remuneración neta que recibe el empleado. Foto: Unsplash.

El gráfico de torta es la principal novedad del recibo

Una de las incorporaciones más llamativas es el gráfico de torta obligatorio, que resume visualmente cómo se distribuye el costo laboral total.

En él se representan:

  • Salario neto.
  • Contribuciones a la seguridad social.
  • ART.
  • Obra social.
  • PAMI.
  • Aportes sindicales.
  • Cámaras empresariales.

Cada segmento indica el porcentaje que representa dentro del costo laboral total.

Por ejemplo, una liquidación puede reflejar que el 74% corresponde al salario neto del trabajador, mientras que el resto se distribuye entre contribuciones patronales y otros conceptos, aunque esos porcentajes pueden variar según la actividad y el convenio colectivo.

La normativa establece que un recibo que no incluya este gráfico o agrupe incorrectamente la información no cumple con los requisitos exigidos.

¿Cuál es la diferencia entre aportes y contribuciones?

Uno de los objetivos del nuevo formato es ayudar a distinguir dos conceptos que suelen confundirse.

Uno de los principales cambios es la incorporación de un gráfico de torta que explica cómo se distribuye el costo laboral entre el salario y las cargas sociales. Foto: iProfesional

Los aportes son los descuentos que se realizan sobre el salario bruto del trabajador para financiar prestaciones como la jubilación, la obra social, el PAMI o la cuota sindical.

Las contribuciones, en cambio, son obligaciones que paga exclusivamente el empleador y no reducen el salario que recibe el empleado.

¿Qué ventajas tiene el nuevo recibo de sueldo?

Entre los principales beneficios que busca la reforma laboral se destacan:

  • Mayor transparencia sobre el costo laboral.
  • Mejor comprensión de los descuentos aplicados.
  • Información más clara sobre los aportes y contribuciones.
  • Mayor facilidad para auditorías y controles.

No obstante, especialistas también advierten algunos desafíos. La incorporación de más datos técnicos puede generar dudas entre los trabajadores, mientras que las empresas debieron actualizar sus sistemas de liquidación para cumplir con las nuevas exigencias.

Para quienes aún tengan consultas sobre el nuevo formato, distintos estudios contables y empresas de software de gestión ya publicaron guías explicativas para facilitar la interpretación del documento.

Reforma laboralSueldosEmpresas
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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