Dolor en el mundo Marvel: murió una recordada actriz de Spider-Man tras sufrir un ACV

Murió una actriz de "Spider-Man" Foto: Sony Pictures

En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz Mary Rivera, de 83 años, quien participó en la película “Spider-Man: Sin regreso a casa”. Según informó TMZ, la actriz permanecía internada en coma en una clínica de Honolulu, Hawái, y su familia decidió desconectar el soporte vital luego de que los médicos les comunicaran un pronóstico desfavorable tras sufrir un ACV.

Rivera interpretó a Lola, la abuela de Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker, en la exitosa película de Marvel, un personaje que, pese a su breve aparición, se ganó el cariño de los fanáticos.

Mary Rivera trabajó en "Spider-Man: Sin regreso a casa". Foto: Sony Pictures.

Quién era Mary Rivera, la actriz de “Spider-Man: Sin regreso a casa”

Mary Rivera fue una actriz filipino-estadounidense que logró reconocimiento internacional gracias a su participación en “Spider-Man: Sin regreso a casa” (2021), donde interpretó a Lola, la entrañable abuela de Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker. Aunque su aparición en la película fue breve, su personaje se convirtió en uno de los más recordados por los fanáticos de Marvel por sus escenas cargadas de humor y calidez.

Nacida el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas, Mary Egida Rivera emigró a Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su vida. Antes de llegar a Hollywood, fue docente, locutora de radio y misionera religiosa, además de estar muy involucrada en la comunidad filipina en Hawái. Su fama en el cine llegó cuando su hija encontró una convocatoria para buscar a una actriz filipina que interpretara a la abuela de Ned.

Mary Rivera trabajó en "Spider-Man: Sin regreso a casa". Foto: Sony Pictures.

Rivera expresó en varias oportunidades el orgullo que sintió por formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel y por representar a la comunidad filipina en una de las franquicias más exitosas del cine. Incluso reveló que originalmente su personaje tenía pocas líneas, pero terminó ganándose un lugar más destacado en la película gracias a su carisma.

En las últimas horas se conoció la noticia de su fallecimiento. Según informó TMZ y replicaron distintos medios, la actriz sufrió un ACV, permaneció internada en coma en Honolulu, Hawái, y su familia decidió retirar el soporte vital tras recibir un pronóstico médico desfavorable.