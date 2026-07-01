Llora la música: murió Manolo Arjona, uno de los miembros originales de Locomía

Manolo Arjona, fundador de Locomía. Foto: Locomía

Manuel Arjona, conocido artísticamente como Manolo Arjona e histórico integrante de Locomía, murió de forma repentina durante la madrugada de este miércoles 1 de julio.

El artista, de tan solo 58 años, se encontraba en su vivienda de Viladecans, Barcelona. Formó parte de la primera formación de la banda Locomía y contribuyó a construir la estética que convirtió al grupo en un fenómeno internacional.

La noticia fue confirmada por el diario El Español y generó una inmediata reacción entre sus excompañeros y seguidores de la emblemática banda.

Manolo fue uno de los fundadores de Locomía. Foto: redes sociales.

Por su parte, el grupo Locomía también confirmó la noticia a través de las redes: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”, expresó.

“Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”, agregaron.

Locomía, Foto Redes sociales Locomía.

Cuándo y cómo nació Locomía

El grupo musical Locomía nació a mediados de la década de 1980 en la isla española de Ibiza, donde un grupo de jóvenes relacionados con el mundo de la moda comenzó a llamar la atención por sus icónicos y extravagantes diseños, sus coreografías y el uso de grandes abanicos como parte de sus presentaciones en boliches. Antes de convertirse en una banda, eran un fenómeno estético que marcaba tendencia en la noche de España.

El proyecto dio un giro cuando fueron descubiertos por un productor musical, quien vio el potencial del grupo y decidió transformarlo en una propuesta pop. Tras recibir formación artística, lanzaron sus primeras canciones y, en 1989, alcanzaron la fama con éxitos como “Locomía” y “Loco Vox”.

“Disco, Ibiza, Locomía”. Foto: Netflix.

Con una imagen inconfundible, trajes llamativos y coreografías sincronizadas con abanicos, Locomía se convirtió en uno de los grupos más populares de fines de los años 80 y principios de los 90. Su éxito trascendió España y conquistó a gran parte de América Latina, donde aún hoy es recordado como un ícono de esa época.