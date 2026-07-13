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Rating del 06 al 12 julio: Telefe, líder absoluto de la televisión de aire

El canal de las pelotas se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

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La diferencia con El Trece es cada vez mayor y así se observó durante las últimas semanas, con la llegada a la pantalla de los partidos del Mundial de Fútbol y la muy buena performance de ciclos que ya son un clásico del “canal de las pelotas”.

Durante la última semana, entre el lunes 6 y el domingo 12 de julio, Telefe promedió 11,15 puntos, según datos de la medidora de audiencia SMAD.

Por su parte, El Trece promedió 3,66 y le siguieron América TV (2,19), Canal 9 (1,13) y TV Pública (0,34).

Rating del 06 al 12 julio. Foto: Telefe.

Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.

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