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Liam Gallagher quedó en medio de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra: el divertido intercambio con hinchas que se hizo viral

A horas del duelo por la semifinal del Mundial 2026, el músico británico compartió una reflexión en sus redes sociales que despertó miles de reacciones. Los fanáticos argentinos le respondieron con humor y él no dudó en contestar.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Liam Gallagher publicó un mensaje sobre Argentina en la previa de la semifinal del Mundial 2026 y desató una ola de reacciones en X.
Liam Gallagher publicó un mensaje sobre Argentina en la previa de la semifinal del Mundial 2026 y desató una ola de reacciones en X. Foto: Redes sociales.
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La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tuvo un protagonista inesperado fuera de la cancha. Liam Gallagher, histórico cantante de Oasis, publicó un mensaje dirigido a los fanáticos argentinos que rápidamente se volvió viral y generó una catarata de reacciones en las redes sociales.

El músico británico, reconocido por el vínculo especial que mantiene con el público argentino desde hace décadas, compartió una reflexión en su cuenta de X (antes Twitter) que mezcló afecto y pasión futbolera. En pocas horas, su publicación acumuló miles de interacciones y dio lugar a un intercambio cargado de humor entre seguidores de ambos países.

El histórico cantante de Oasis recibió cientos de respuestas de fanáticos argentinos y respondió con una frase que rápidamente se hizo viral. Foto: X / @liamgallagher.

Gallagher escribió: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. Esta frase reflejó el dilema del cantante: el enorme cariño que siente por los argentinos, pero también su deseo de que Inglaterra consiga el pase a la final del Mundial.

El mensaje fue publicado apenas un día antes del esperado choque entre ambas selecciones y rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios.

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Las respuestas de los argentinos no tardaron en llegar

Como suele ocurrir con cada publicación del líder de Oasis, los fanáticos argentinos respondieron con ingenio y afecto. Uno de los comentarios más celebrados le propuso un desafío imposible de rechazar:

“Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde vuelves a dar unos recitales aquí.

Otros eligieron destacar el cariño que sienten por el músico, más allá del resultado deportivo. “Más allá del resultado, a vos te consideramos casi argentino y te queremos igual”.

Otro usuario resumió el clima general de la conversación con un mensaje que también recibió cientos de reacciones: “Pero está muy bien que quieras que tu equipo nos gane y pase a la final...no pasa nada Liam, acá te vamos a seguir queriendo igual que siempre”.

Entre los miles de comentarios también apareció una usuaria que escribió: “Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?”.

El cantante respondió con una frase breve que terminó alimentando aún más la conversación: “Estoy asustado”. El intercambio volvió a demostrar la cercanía que Gallagher mantiene con el público argentino, que desde hace años lo considera uno de los artistas internacionales con mayor conexión emocional con el país.

Argentina e Inglaterra, un clásico que trasciende el fútbol

La publicación llegó en la previa de un nuevo enfrentamiento entre dos selecciones que construyeron una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

Cada cruce entre Argentina e Inglaterra revive recuerdos de partidos inolvidables y también remite a un trasfondo histórico, político y cultural que convierte a estos encuentros en mucho más que un simple partido de fútbol.

En esta oportunidad, ambos equipos buscarán un lugar en la final del Mundial 2026. La Selección Argentina llega tras eliminar a Suiza en los cuartos de final, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación luego de superar a Noruega.

El histórico cariño de Liam Gallagher por Argentina

El afecto del cantante por el país no es una novedad. Tanto Liam como su hermano Noel Gallagher manifestaron en numerosas oportunidades la admiración que sienten por el fervor del público argentino.

Con Oasis primero y luego en sus carreras solistas, los hermanos protagonizaron recitales multitudinarios en Argentina y siempre destacaron la pasión de los fanáticos locales.

Oasis.
La publicación del artista reflejó el vínculo especial que mantiene con sus seguidores argentinos, más allá de la histórica rivalidad futbolística entre ambos países. Foto: Instagram

Esa relación especial volvió a quedar en evidencia en la previa del Mundial 2026: aunque Gallagher desea que Inglaterra llegue a la final, los hinchas argentinos dejaron en claro que el cariño por el músico permanece intacto, independientemente del resultado que arroje el partido.

Mundial 2026Liam GallagherSelección Argentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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