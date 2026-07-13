“El deporte no es una guerra”: el mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal Argentina-Inglaterra atravesada por la historia

La formación de Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: REUTERS

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo y, como ocurre cada vez que el fixture une a estos dos seleccionados, el partido excede los noventa minutos. La semifinal del Mundial 2026 aparece cargada de recuerdos deportivos, símbolos nacionales y una sensibilidad histórica que en Argentina tiene un nombre propio: Malvinas. La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” difundió un documento en la previa del encuentro para pedir que el duelo sea vivido como lo que es: un partido de fútbol, no una revancha bélica ni una compensación histórica.

El mensaje apunta a una línea delicada pero necesaria: alentar a la Selección Argentina con pasión, sin transformar el fervor popular en odio. Los veteranos recordaron que el reclamo por las Islas Malvinas continúa vigente, pero también remarcaron que se sostiene por vías pacíficas, diplomáticas y democráticas. La propia Constitución Nacional ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y define su recuperación como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, conforme al derecho internacional.

“El deporte no es la guerra”: el pedido de los veteranos

La frase central del comunicado condensa el espíritu del mensaje: “El deporte no es la guerra”. En tiempos donde las redes sociales amplifican consignas, cánticos y provocaciones, los excombatientes pidieron que la memoria de los 649 argentinos caídos en el conflicto de 1982 sea honrada con respeto y no utilizada como combustible para la xenofobia. La nota difundida por la entidad plantea que el fútbol puede ser un puente para recordar, pero no un escenario para confundir patriotismo con hostilidad.

La advertencia llega en un momento de enorme expectativa nacional. Argentina está a un paso de otra final mundialista y el rival es Inglaterra, un adversario que ocupa un lugar singular en la memoria futbolera y política del país. Pero los veteranos fueron claros: Malvinas no se reduce a un resultado deportivo. La causa, señalan, pertenece a la historia, a la diplomacia, a la memoria colectiva y al reclamo soberano que la Argentina mantiene en organismos internacionales.

Malvinas, una causa que atraviesa generaciones

La Cuestión Malvinas no nació con la guerra de 1982. En Naciones Unidas, el tema es reconocido como una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Cancillería argentina recuerda que la cuestión está presente en la ONU desde los inicios de la organización y que la Resolución 2065 de 1965 reconoció la existencia de una disputa e invitó a ambos países a negociar una solución pacífica.

Ese punto histórico es clave para entender por qué el mensaje de los veteranos no busca apagar la emoción, sino ordenarla. La memoria malvinera no necesita gritos de odio para seguir viva. Al contrario: se fortalece cuando se la recuerda con información, con respeto por quienes combatieron y con conciencia sobre el verdadero alcance del reclamo argentino. La reforma constitucional de 1994 incorporó la Cláusula Transitoria Primera, que sostiene el reclamo soberano y exige respetar el modo de vida de los habitantes de las islas conforme al derecho internacional.

Argentina vs Inglaterra: una rivalidad mundialista con capítulos inolvidables

En el plano futbolístico, Argentina e Inglaterra escribieron una de las rivalidades más intensas de la historia de los Mundiales. Antes del cruce de 2026, se enfrentaron cinco veces en Copas del Mundo: Inglaterra ganó en 1962, 1966 y 2002; Argentina se impuso en 1986; y en 1998 empataron 2-2, con clasificación albiceleste por penales. FIFA recordó que este nuevo partido será el sexto duelo mundialista entre ambas selecciones.

El capítulo más recordado sigue siendo México 1986. En el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona convirtió los dos goles más famosos de su carrera: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, en una victoria 2-1 que quedó grabada en la identidad futbolera argentina. FIFA también destaca el cruce de Francia 1998, cuando Argentina avanzó por penales tras el empate 2-2, con Carlos Roa como figura en la definición.

La camiseta, los símbolos y el límite que pide la memoria

Cada detalle de un Argentina-Inglaterra suele multiplicarse en la previa: los antecedentes, las cábalas, los goles históricos, los cánticos y las imágenes de archivo. Pero esta vez, el documento de los veteranos funciona como un llamado a la madurez colectiva. Se puede alentar con el corazón sin convertir un partido en una guerra simbólica. Se puede cantar por la Selección sin olvidar que Malvinas representa dolor, soberanía, historia y memoria.

El fútbol argentino tiene una potencia cultural única. Llena plazas, modifica rutinas, une generaciones y convierte cada partido importante en una conversación nacional. Por eso, el pedido de los excombatientes no va contra la pasión: intenta cuidarla. La consigna es simple y profunda a la vez: que la bandera argentina esté presente, que el reclamo por Malvinas siga vivo y que el respeto por los caídos esté por encima de cualquier resultado.

El verdadero triunfo: memoria sin odio y pasión con respeto

La semifinal tendrá tensión, nervios, expectativa y una carga emocional inevitable. Pero también puede dejar una enseñanza más grande que el marcador. Argentina buscará llegar a la final del Mundial 2026, mientras millones de hinchas acompañarán desde cada rincón del país. En ese recorrido, el mensaje de los veteranos propone una forma de vivir el partido: con orgullo, con memoria y sin odio.

Porque Malvinas no se juega en una cancha. Malvinas se recuerda, se honra y se reclama con paz, verdad histórica y diplomacia. La pelota rodará, la Selección irá por otra página grande y el país volverá a latir al ritmo de sus colores. Pero la memoria, como pidieron los veteranos, debe permanecer intacta: firme, respetuosa y argentina.