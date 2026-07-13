El curioso incidente del perro a medianoche vuelve al Maipo: la obra que emociona y sorprende para ver en vacaciones de invierno

La multipremiada obra teatral de Simon Stephens "El Curioso Incidente del Perro a Medianoche" Foto: plateanet

El curioso incidente del perro a medianoche regresó a la cartelera porteña con una propuesta renovada en el Teatro Maipo, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. La obra, basada en la novela de Mark Haddon y adaptada al teatro por Simon Stephens, volvió en 2026 con dirección de Carla Calabrese y con Iñaki Aldao nuevamente en el centro de la historia como Christopher.

El espectáculo se presenta en el Teatro Maipo, ubicado en Esmeralda 443, CABA, y cuenta con una duración aproximada de 110 minutos. Según la información publicada por Plateanet, la obra figura dentro de la categoría comedia dramática, con clasificación +5, y entradas disponibles en distintos valores según ubicación.

Una investigación que cambia una vida

La trama comienza con un misterio pequeño, casi doméstico: Christopher descubre la muerte del perro de una vecina y decide investigar qué ocurrió. Pero esa búsqueda inicial se convierte en algo mucho más profundo. A medida que avanza, el protagonista empieza a descubrir secretos familiares, tensiones ocultas y verdades que modifican por completo la manera en que entiende su mundo.

Está basada en el best seller homónimo de Mark Haddon y vuelve al teatro Maipo de Buenos Aires Foto: plateanet

Lo que hace especial a El curioso incidente del perro a medianoche no es solo el enigma que dispara la historia, sino la forma en que la obra invita al público a mirar la realidad desde otra perspectiva. Christopher posee una inteligencia extraordinaria y una sensibilidad particular, y su recorrido permite hablar de empatía, vínculos familiares, diferencia, miedo, coraje y descubrimiento personal sin caer en lugares comunes.

Una puesta renovada para una experiencia sensorial

Esta nueva versión llega con una puesta escénica actualizada, pensada para potenciar la experiencia visual y emocional del público. La producción incorpora recursos tecnológicos, diseño de luces, sonido y elementos escénicos que buscan acompañar la mirada singular del protagonista.

La dirección de Carla Calabrese apuesta por una puesta dinámica, intensa y envolvente. No se trata únicamente de contar una historia, sino de sumergir al espectador en la lógica interna de Christopher: sus razonamientos, sus temores, sus estímulos, sus límites y su manera única de ordenar el caos que lo rodea.

Iñaki Aldao vuelve como Christopher

Uno de los grandes atractivos del regreso es la presencia de Iñaki Aldao, quien retoma el papel protagónico. En esta versión, el actor vuelve a interpretar a Christopher, personaje clave para sostener el pulso emocional de la obra y conectar al público con una historia que combina suspenso, ternura y momentos de gran intensidad.

El elenco de La multipremiada obra teatral de Simon Stephens "El Curioso Incidente del Perro a Medianoche" Foto: plateanet

El elenco está integrado por 17 artistas, entre ellos Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Silvana Tomé, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomás Albertoni, Matías Albizzati y la propia Carla Calabrese.

Por qué esta obra puede convertirse en uno de los planes teatrales de la temporada

El regreso de El curioso incidente del perro a medianoche tiene varios ingredientes para captar la atención del público: una historia reconocida internacionalmente, una adaptación teatral multipremiada, una puesta renovada y un elenco numeroso que aporta ritmo y profundidad a la escena. La producción también se enmarca en los 20 años de The Stage Company en Argentina, compañía fundada por Carla Calabrese.

En Buenos Aires se realizó en 2019 en el teatro Maipo, obteniendo 7 nominaciones a los premios ACE Foto: plateanet

La obra ya había tenido una primera etapa en el Teatro Maipo en 2019, también con Iñaki Aldao como protagonista, y obtuvo reconocimiento de público y crítica. Según Infobae, aquella versión acumuló siete nominaciones a los Premios ACE, mientras que el regreso previsto para 2020 quedó interrumpido por la pandemia.

Dónde queda el Teatro Maipo y cuáles son los días y horarios de funciones

El curioso incidente del perro a medianoche se presenta en el Teatro Maipo, ubicado en Esmeralda 443, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pleno centro porteño y cerca de la tradicional Avenida Corrientes, una de las zonas teatrales más importantes de la ciudad.

Según la información disponible en Plateanet, la obra cuenta con funciones los días jueves, viernes, sábados y domingos. Además, la comunicación de la producción informó funciones los viernes y sábados a las 20 horas, y los domingos a las 18 horas, por lo que se recomienda consultar la grilla actualizada antes de comprar entradas, ya que la programación puede variar según disponibilidad del teatro.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 110 minutos, un dato clave para quienes buscan organizar una salida teatral completa por el centro de Buenos Aires. Por su ubicación, el Maipo se posiciona como una opción cómoda para combinar la función con una cena, una caminata por Corrientes o una salida cultural en la zona.

Dónde comprar entradas para El curioso incidente del perro a medianoche

Las entradas para El curioso incidente del perro a medianoche se encuentran disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro. En la ficha publicada por la plataforma figuran precios informados desde $40.000 hasta $70.000, sujetos a ubicación y disponibilidad.

Además, Plateanet informa beneficios y promociones vigentes, como descuentos con determinados medios de pago y beneficios para localidades específicas, por lo que se recomienda revisar la disponibilidad actualizada antes de comprar.

Una obra para emocionarse, pensar y salir hablando del teatro

El curioso incidente del perro a medianoche no es solo una obra sobre un misterio. Es una experiencia teatral que combina emoción, humor, tensión dramática y una mirada profundamente humana sobre la diferencia. Su regreso al Teatro Maipo confirma que algunas historias siguen creciendo con el tiempo, especialmente cuando encuentran una puesta capaz de volverlas actuales, cercanas y visualmente potentes.

Para quienes buscan un plan teatral en Buenos Aires, esta propuesta aparece como una de las opciones más fuertes de la temporada: una historia conocida, una versión renovada y un protagonista que invita a mirar el mundo desde un lugar completamente distinto.