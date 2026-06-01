Rating del 25 al 31 de mayo: Telefe continúa liderando la televisión de aire

Telefe. Foto: Telefe

Telefe continúa liderando la televisión de aire. El canal de las pelotas se impuso durante la última semana, entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo de 2026, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

Telefe se impuso de apertura a cierre de la programación semanal, entre las 12:00 del mediodía y las 23:59, con un promedio de 8,06 puntos de rating, según datos de SMAD.

Rating del 25 al 31 de mayo. Foto: SMAD

Telefe sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,35. El tercer lugar fue para América con 2,45 y le siguieron Canal 9 (1,31) y TV Pública (0,15).

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.