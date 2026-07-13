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Muerte de Sam Neill: 3 películas para recordar al ícono del cine y la televisión

Famoso a nivel mundial por encarnar al doctor Allan Grant en la saga de “Parque Jurásico”, tuvo una prolífica carrera en el cine y en algunas series de culto. Aquí algunas sugerencias para disfrutar de su arte.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Sam Neill en "Parque Jurásico".
Sam Neill en "Parque Jurásico". Foto: Prime Video.
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La muerte de Sam Neill nos agarró por sorpresa. Casi nadie sabía que padecía linfoma, una particular forma de cáncer. Para sobrellevar la pérdida de un gran actor y una persona encantadora, lo recordamos a través de sus trabajos, que permanecen en las plataformas para disfrutar una y otra vez de su legado. Aquí repasamos algunos de ellos para homenajearlo con una sonrisa... y un poco de susto!

Si bien causó sensación en su momento con uno de sus primeros trabajos en la secuela de “La Profecía”, fue con la saga de “Jurassik Park” que se hizo conocido en todo el mundo. Vamos cronológicamente con las opciones para verlo en casa y en qué servicio.

“La Profecía III”, en Disney +

Sam Neill en "La Profecía III". Foto: Disney +.

El Anticristo, ahora adulto, planea eliminar a su futuro oponente divino, y un grupo de monjes intenta detenerlo. Ocupa el cuerpo de Damien Thorne (Neill) y está a punto de dar su golpe final. El Niño Jesús ha nacido de nuevo en la Isla de los Ángeles, en Gran Bretaña. El plan es simple: matarlo para evitar que crezca, y traiga el regreso de Cristo, lo que representaría la muerte del Anticristo. De 1981.

“Jurassik Park”, en Prime Video

La original es de 1993, está basada en la novela de Michael Crichton y fue dirigida por Steven Spielberg: gracias al ADN fosilizado en ámbar, John Hammond da vida a varias especies de dinosaurios y crea Jurassic Park, un parque temático en una isla de Costa Rica. Pero lo que parecía un sueño se convierte rápidamente en pesadilla. Neill encarna a uno de los científicos que llevan a la isla para intentar controlar a estos animales prehistóricos.

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Le siguieron “Jurassik Park III” (2001), y “Jurassik World: Dominion” (2022), en la que el equipo original se encuentra con los científicos sucesores: años después de la destrucción de Isla Nublar. Los dinosaurios viven y cazan junto a los humanos. Este equilibrio determinará, si los humanos seguirán siendo los depredadores máximos en un planeta que comparten con las criaturas temibles. Están todas en Prime Video y en HBO Max.

“Persiguiendo un sueño”, en Paramount +

De 2020, cuenta la historia de Michelle Payne, la primera mujer jockey en ganar la Copa de Melbourne en el año 2015. Aquí el querido Sam encarna a un padre campechano muy especial, justamente el de la protagonista. Es una historia de superación personal muy bien filmada.

Actor / ActrizPelícula
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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