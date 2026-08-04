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En pareja con un hijo de Simeone y criando a su bebé: la nueva vida de Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano

Tras la detención de Facundo Moyano, Eva Bargiela volvió a quedar en el centro de la escena. Lejos de aquel pasado mediático, la modelo vive una nueva etapa junto a Gianluca Simeone y su hijo Faustino.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Eva Bargiela
Eva Bargiela Foto: Instagram @evabargiela
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Eva Bargiela volvió al centro de la escena mediática en las últimas horas, aunque esta vez no por una decisión propia, sino por la detención de Facundo Moyano, su exmarido. El exdiputado fue detenido durante la madrugada del martes 4 de agosto de 2026 en el marco de una causa en la que se investigan presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras una denuncia vinculada a su actual pareja, Candela Arizaga.

Mientras el nombre de Moyano volvió a ocupar titulares por el avance judicial del caso, muchos usuarios recordaron su historia con Eva Bargiela, una relación que terminó de manera mediática y que marcó un antes y un después en la vida de la modelo. Hoy, lejos de aquel escándalo sentimental, Eva atraviesa una etapa completamente distinta: está en pareja con Gianluca Simeone, hijo de Diego “Cholo” Simeone, y disfruta la crianza de su hijo Faustino.

Eva Bargiela, otra vez en foco tras la detención de Facundo Moyano

La noticia de la detención de Facundo Moyano reactivó el interés por su pasado amoroso y, especialmente, por su vínculo con Eva Bargiela. La modelo y el dirigente estuvieron casados entre 2021 y 2023, y en 2025 finalizaron legalmente el divorcio. La separación había sido dolorosa para ella, que en distintas entrevistas dejó entrever que imaginaba otro final para ese proyecto de pareja.

Eva Bargiela y Facundo Moyano
Eva Bargiela Foto: Instagram @evabargiela

El contraste entre el presente de ambos se volvió uno de los puntos más comentados. Mientras Moyano enfrenta una situación judicial delicada, Bargiela aparece instalada en una nueva vida familiar, con un perfil mucho más sereno y enfocada en su maternidad, sus proyectos laborales y su relación con Gianluca Simeone.

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De una separación mediática a una nueva historia de amor

Después de la ruptura con Facundo Moyano, Eva Bargiela decidió reconstruirse lejos del ruido que había rodeado el final de su matrimonio. En 2024 comenzó a ser vinculada con Gianluca Simeone, hijo del reconocido entrenador del Atlético de Madrid, Diego “Cholo” Simeone, y de Carolina Baldini. Primero fueron rumores, luego apariciones públicas y finalmente la confirmación de una historia que creció con fuerza.

Eva Bargiela y el hijo del Cholo Simeone. Foto: NA
Eva Bargiela y Gianluca Simeone. Foto: NA

La relación tuvo un inicio marcado por la distancia, ya que Gianluca desarrollaba su carrera futbolística en España, mientras Eva seguía con sus actividades en Buenos Aires. Sin embargo, ese obstáculo no impidió que la pareja consolidara el vínculo. Según contó la propia modelo, antes de formalizar la relación mantuvieron largas conversaciones y se conocieron de una manera más profunda, algo que ella definió como “al revés” de lo que suele ocurrir hoy.

La llegada de Faustino, el bebé que cambió su vida

El gran giro en la vida de Eva Bargiela llegó con la maternidad. En mayo de 2025, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, luego de que Gianluca Simeone celebrara un gol con un gesto que despertó sospechas sobre el embarazo. Horas después, Eva confirmó la noticia en sus redes con una publicación cargada de emoción.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone tuvieron a su primer hijo Foto: Instagram @evabargiela

El 25 de octubre de 2025 nació Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. El bebé llegó por parto natural a las 41 semanas y pesó 4,085 kilos, según informó La Nación. Desde entonces, la vida cotidiana de la modelo cambió por completo: la maternidad pasó a ocupar un lugar central en sus días y Faustino se convirtió en protagonista de muchas de sus publicaciones familiares.

Una etapa familiar junto al clan Simeone

La relación con Gianluca también acercó a Eva Bargiela al universo familiar de los Simeone. La modelo compartió viajes, celebraciones y momentos privados con el entorno del exfutbolista, mientras construía una nueva dinámica familiar junto a su pareja y su hijo. Durante el Mundial 2026, incluso, mostró parte de la intimidad familiar alentando a Giuliano Simeone, hermano de Gianluca, en su primera experiencia mundialista.

Gianluca, por su parte, tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional a los 27 años para seguir vinculado al deporte desde otro lugar, como representante deportivo. La pareja se instaló en Buenos Aires y comenzó a proyectar una vida más estable, con viajes a España, compromisos laborales y la crianza de Faustino como prioridad.

El presente de Eva Bargiela: maternidad, trabajo y bajo perfil

A los 33 años, Eva Bargiela combina su rol de madre con trabajos en redes sociales, colaboraciones con marcas, apariciones en streaming y proyectos vinculados a la moda y la comunicación. Su cuenta de Instagram, donde reúne una importante comunidad, se transformó en una ventana a esta nueva etapa, aunque sin exponer por completo su intimidad.

Lejos de aquella separación que la tuvo durante meses en programas y portales, Eva parece haber encontrado un equilibrio personal y familiar. La detención de Facundo Moyano volvió a traer su nombre a la actualidad, pero el interés del público ahora apunta a otro costado: cómo logró dejar atrás una historia conflictiva para formar una nueva familia con Gianluca Simeone.

Facundo MoyanoEx parejasEspectáculos (Alfombra Roja)
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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