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Lágrimas en la música popular: quién fue el sacerdote que llevó la fe a través del folklore y murió a los 70 años

La Arquidiócesis de Buenos Aires confirmó el fallecimiento del sacerdote a los 70 años y con casi cinco décadas de participación activa en la Peregrinación Juvenil a Luján, dejó una marca imborrable por su tarea.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El artista tenía 70 años y la noticia fue comunicada por el Arzobispado de Buenos Aires.
El artista tenía 70 años y la noticia fue comunicada por el Arzobispado de Buenos Aires. Foto: Magnific
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El Arzobispado de Buenos Aires comunicó el fallecimiento del padre Raúl Canali, quien murió el pasado jueves 30 de julio a los 70 años. Reconocido por su férreo compromiso con la evangelización, la misión comunitaria y la devoción mariana, el sacerdote desarrolló gran parte de su ministerio junto a los peregrinos de la Virgen de Luján y a diversas comunidades del Conurbano Bonaerense mediante el folklore y la música popular.

Nacido el 11 de enero de 1956 y ordenado sacerdote en 1983, Canali fue una presencia habitual e infaltable en la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján, de la que formó parte activa durante casi cinco décadas. Su trabajo pastoral estuvo permanentemente marcado por una profunda cercanía con los fieles y por una propuesta evangelizadora que encontró en la música folklórica argentina su principal herramienta para transmitir la fe.

Misión itinerante, la Carpa Misionera y la unión entre santuarios: la trayectoria que forjó al padre Raúl Canali que murió a los 70 años

La figura de la Virgen María ocupó un lugar central en la trayectoria del sacerdote. Entre las iniciativas que impulsó, se destaca el proyecto que, entre 1992 y 2000, promovió la unión espiritual entre el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. Según difundió la Agencia AICA, la propuesta nació de la convicción de que la devoción mariana podía contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos de América.

En el ámbito territorial, Canali fue uno de los grandes impulsores de la denominada Carpa Misionera, una iniciativa itinerante que recorría distintos barrios para acercar el mensaje cristiano a sectores vulnerables y acompañar el día a día de las comunidades locales.

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Además de su intensa tarea pastoral, el sacerdote era ampliamente conocido por sus composiciones musicales y por integrar las raíces del folklore a la liturgia. Sus canciones acompañaron durante años celebraciones religiosas, encuentros pastorales y peregrinaciones a lo largo del país.

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El sacerdote llevó la fe a través de la música folklórica. Foto: La Voz

Entre sus obras más difundidas figura una chacarera dedicada a Santa Mama Antula, la primera santa argentina canonizada por el Papa Francisco. En esa composición, Canali reivindicó la figura de la misionera santiagueña con versos que resaltan su legado espiritual y su aporte a la historia nacional. En 2024, el propio sacerdote interpretó la canción durante la misa de vigilia de la canonización de Mama Antula celebrada en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El sacerdote y artista tenía 70 años. Foto: La Voz

“Un sacerdote entregado que encarnó el 𝐄𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐨 con sencillez y autenticidad. Tu luz sigue iluminando nuestro caminar. Nos queda tu lección de vida, tu sonrisa humilde y tu bendición que nos acompañará siempre”, indicaron desde el Arzobispado de Buenos Aires. Los restos del presbítero fueron velados en la parroquia María Reina de los Apóstoles, en el barrio porteño de Flores, y la misa de exequias fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva el sábado 1 de agosto.

FolkloreMúsicaMuerte
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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