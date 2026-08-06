Actúa Rodrigo de la Serna y tiene solo 10 capítulos: la miniserie argentina ideal para ver durante el fin de semana

El actor argentino es el protagonista de la serie "El Lobista". Foto: El Trece

Frente a una jornada gris y marcada por las intensas lluvias, las plataformas audiovisuales se convierten en el aliado perfecto para quedarse en casa. Para los amantes de la intriga política y el suspenso con sello nacional, hay una miniserie de tan solo 10 capítulos protagonizada por Rodrigo de la Serna que destaca por su intensidad narrativa y la interpretación magistral de su elenco: El Lobista, disponible por Prime Video y HBO Max.

Estrenada originalmente en 2018 como una colaboración entre Pol-ka, Turner y Cablevisión, la ficción se posiciona como una propuesta ideal para maratonear completa en un solo fin de semana o en un día de mal tiempo.

De qué trata la serie El Lobista

La historia sigue los pasos de Matías Franco, interpretado por Rodrigo de la Serna, un “lobista” o gestor de negocios con aceitados contactos en las esferas más altas del poder político, judicial y empresarial. Su labor consiste en presionar, influir y manipular decisiones en el Estado para favorecer los lucrativos intereses de sus clientes privados, operando siempre en el filo entre la legalidad y la ilicitud.

El conflicto central estalla cuando Franco acepta un encargo de altísimo riesgo vinculado a un poderoso grupo financiero y a una influyente facción eclesiástica. A partir de allí, el protagonista queda atrapado en una peligrosa red de traiciones, investigaciones judiciales, chantajes y disputas de poder de las que le resultará muy difícil salir ileso.

El actor argentino protagoniza la serie lanzada en 2018. Foto: IMDb

Elenco actoral de El Lobista

Principales

Rodrigo de la Serna como Matías Franco.

Darío Grandinetti como Elián Rojas Ospina.

Leticia Brédice como Natalia Ocampo.

Julieta Nair Calvo como Lourdes Inzillo.

Alberto Ajaka como Manuel Quinteros.

Luis Machín

Recurrente

Iván Moschner como Camilo Stéfano.

Juan Nemirovsky como Javier Franco.

Malena Villa como Jimena.

Martín Banegas como Beto.

Esteban Pérez como Leandro.

Ricardo Merkin como Farías.

Rodrigo Gosende como Federico.

Andrés Ciavaglia como Santiago Blanco.

Julián Kartún como Federico

Invitados

Héctor Díaz como Esteban Borsusky.

Belén Chavanne como Reina.

Rodrigo Pedreira como Pablo.

Darío Levy como Marcucci.

Nadia Casán como Agustina.

Juan Ignacio Cané como Ezequiel.

Martín Banegas como Beto.

Elvira Onetto como Jueza.

Con un guion firmado por Marcos Osorio Vidal y la dirección de Daniel Barone, El Lobista combina el ritmo del thriller contemporáneo con una radiografía punzante sobre los hilos invisibles de la política. Una opción corta, atrapante y con actuaciones sobresalientes para no despegarse de la pantalla.

La producción audiovisual muestra el lado B de la política. Foto: Ramasso Productora

La importancia de Rodrigo de la Serna, un actor visceral

El rol protagónico de Rodrigo de la Serna en El Lobista es la piedra angular que sostiene el ritmo y la densidad dramática de toda la miniserie. Fiel a su capacidad para construir personajes complejos y de enorme magnetismo, el actor compone a Matías Franco con una mezcla precisa de cinismo, elegancia y frenesí verbal.

Su labor no se limita a interpretar a un negociador del poder, sino que le otorga una humanidad contradictoria que atrapa al espectador desde el primer minuto. Es esa solvencia actoral la que transforma cada diálogo en una pulseada de tensión constante demostrando una vez más su versatilidad para pasar del humor ácido a la máxima intensidad dramática con absoluta naturalidad.

Esa solidez frente a cámara no es casual, sino el reflejo de una de las trayectorias más prolíficas y respetadas de la actuación argentina. Desde su consagración masiva en la icónica serie Okupas hasta su proyección internacional en La Casa de Papel como Palermo, De la Serna dejó su marca en producciones de enorme envergadura.

Su versatilidad se evidencia en trabajos memorables en cine y televisión como Diarios de motocicleta (donde encarnó a Granado junto a Gael García Bernal), El Puntero, Hermanos y Detectives y el film Al final del túnel.