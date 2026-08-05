Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras: “No se venden”

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras. Foto: Instagram @lisandromartinez

A tan solo horas de que el Congreso debata la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno, el defensor de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, utilizó sus redes sociales para expresarse en contra de la legislación, que busca eliminar los límites a la compra de terrenos por parte de extranjeros.

Mediante una historia de Instagram, “Licha” compartió un reel de Amnistía Internacional que muestra distintos paisajes de la Argentina con la frase “Defender la tierra es defender a los derechos humanos”. Además, el futbolista escribió: “Las tierras argentinas no se venden!!”, junto a dos emojis de caras enojadas.

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras. Foto: Instagram @lisandromartinez

De esta manera, el defensor del Manchester United se sumó a la lista de diversos artistas y referentes de la cultura que también convocaron a movilizarse este jueves 6 de agosto frente al Palacio Legislativo, entre los cuales aparecen Lali Espósito, Emilia Mernes, Ca7riel y Dillom, entre otros.

Qué cambia la reforma de la Ley de Tierras

El Gobierno nacional busca modificar la ley N° 26.737, también conocida como “Ley de Tierras”, sancionada el 22 de diciembre de 2011. La reglamentación vigente impone un límite del 15% a la adquisición de tierras por parte de empresas y/o personas extranjeras.

Entre las modificaciones principales para extranjeros aparecen:

Fin del tope general : se elimina el límite del 15% a nivel nacional y los topes individuales (como el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo) para inversores privados.

Límite provincial : ningún titular extranjero podrá superar el 25% de la superficie rural total de una provincia.

Prohibición a Estados : los Estados extranjeros y fondos soberanos estatales tienen prohibido comprar tierras rurales, y las empresas con participación estatal extranjera requerirán autorización especial.

Incorporación de normas: vinculadas a desalojos, usurpaciones y protección de la propiedad privada.

En tanto, se informó que la compra de tierras por parte de extranjeros particulares deberá quedar registrada en los registros provinciales, según expresa el artículo 25 del proyecto.

Además, la legislación propone que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”, según explicó Patricia Bullrich este martes.

Mientras tanto, el escenario legislativo sigue abierto. El oficialismo necesita apoyos de sectores dialoguistas y provinciales para obtener la media sanción.

En caso de que consiga aprobar el texto con las modificaciones negociadas, la reforma pasará a Diputados. En cambio, si no reúne los votos necesario, el proyecto podría volver a comisión o sufrir nuevas modificaciones.