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El doloroso mensaje de Alejandro Fantino tras la muerte de su mamá: “Gracias por cuidarme”

Alejandro Fantino despidió a su mamá con un emotivo mensaje en redes sociales y conmovió a sus seguidores con palabras llenas de amor, gratitud y fe.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Fantino y su mamá
Fantino y su mamá Foto: Instagram @fantinofantino
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Alejandro Fantino atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida. El periodista y conductor recurrió a sus redes sociales para despedir a su mamá con un mensaje cargado de amor, recuerdos familiares y una profunda gratitud por todo lo vivido junto a ella.

La despedida más íntima de Alejandro Fantino a su mamá

La muerte de una madre suele abrir una herida difícil de explicar. En el caso de Alejandro Fantino, esa tristeza quedó reflejada en una publicación que rápidamente conmovió a sus seguidores. Lejos de elegir un mensaje breve, el conductor decidió escribirle a su mamá desde el corazón, repasando momentos de su infancia, gestos cotidianos y recuerdos que marcaron su vida.

En el posteo, Fantino puso el foco en una palabra que atravesó toda su despedida: gratitud. A través de distintas frases, el periodista le agradeció a su madre por haberlo acompañado, por haber confiado en él desde joven y por haberle dado libertad para salir a buscar su camino cuando todavía era un adolescente.

El conductor también recordó una etapa muy especial de su niñez, cuando su padre se ausentaba por cuestiones de trabajo vinculadas a la cosecha. En ese contexto, destacó el rol protector de su mamá y la presencia constante que tuvo en su vida. Uno de los fragmentos más conmovedores fue cuando le agradeció por haberlo cuidado, ayudado y acompañado en los momentos en los que más la necesitó.

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El recuerdo familiar que emocionó a todos

Además de hablar del vínculo entre madre e hijo, Fantino también hizo referencia al lugar que su mamá ocupó dentro de su familia actual. En su mensaje, mencionó a sus hijos, Beltrán y Nahuel, y remarcó el amor con el que ella los abrazó y acompañó.

Fantino y su mamá
Fantino y su mamá Foto: Instagram @fantinofantino

Ese detalle no pasó inadvertido para quienes leyeron la publicación. El conductor no solo despidió a su mamá desde su propio dolor, sino también desde el amor de padre. En sus palabras, dejó claro que ella fue una presencia importante para sus nietos y que ese lazo quedará guardado como parte de la historia familiar.

Fantino también tuvo palabras para Coni Mosqueira, su esposa. El periodista reveló que su mamá solía hablarle con cariño sobre ella cuando estaban a solas, un gesto que él decidió rescatar en medio de la despedida. Esa mención aportó una mirada más íntima del vínculo familiar y mostró cómo su madre también fue parte del hogar que él construyó en esta etapa de su vida.

Una carta atravesada por la fe y la esperanza

La publicación de Alejandro Fantino no solo estuvo marcada por la tristeza. También tuvo un fuerte componente espiritual. El conductor expresó que, aunque su mamá ya no esté físicamente, seguirá acompañándolos desde otro plano. En esa línea, compartió una reflexión sobre la figura materna y la idea de que una madre nunca se va del todo.

Fantino y su mamá
Fantino y su mamá Foto: Instagram @fantinofantino

En uno de los tramos más emotivos, Fantino escribió que su mamá ya forma parte del espíritu de la Virgen María, a quien definió como “la mamá de todos”. Esa frase mostró el lugar que ocupa la fe en este momento de despedida y la necesidad de encontrar consuelo frente a una pérdida tan profunda.

También dejó entrever cierta paz interior al afirmar que entre ellos no quedaron cosas pendientes por decirse. Para el periodista, ese cierre amoroso parece ser una forma de atravesar el duelo con serenidad, aun en medio del dolor.

El mensaje a su papá y una promesa para Beltrán

Otro de los pasajes que más emocionó fue la referencia a su padre, quien también falleció. Fantino le pidió a su mamá que lo saludara en su nombre y mencionó un deseo familiar vinculado a Beltrán, su hijo menor. Según contó, le prometió que lo va a sacar “islero y estrellero”, tal como quería su papá.

Esa frase, cargada de memoria y pertenencia, conectó tres generaciones: sus padres, él y su hijo. En pocas palabras, Fantino logró transformar una despedida dolorosa en una manera de mantener viva la herencia familiar.

Alejandro FantinoMadreDespedida
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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