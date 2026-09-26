El emotivo posteo de despedida de la última pareja del Negro González Oro

Mauro Francisco y Oscar González Oro. Foto: Redes sociales

Mauro Francisco, la última pareja de Oscar González Oro, le dedicó un emotivo posteo al histórico locutor, con quien compartió años de su vida.

Pese a que la relación ya había terminado en 2019, el actor recordó su vínculo y expresó en una historia de Instagram: “Volá alto, negrito”.

Mensaje de Mauro Francisco a Oscar González Oro. Foto: Redes sociales

El mensaje estuvo acompañado por una foto en la que aparece junto a “El Negro”, ambos posan sonrientes y abrazados.

El mensaje del también productor se sumó a la gran cantidad de expresiones para despedir a un ícono de la radio.

Oscar González Oro y su ex pareja, Mauro Francisco. Foto: Redes sociales

Qué se sabe de la muerte de Oscar González Oro

Hasta el momento, no existe información oficial que permita atribuir el fallecimiento a una enfermedad o afección específica. Por eso, sus antecedentes médicos deben diferenciarse de la causa concreta de su muerte.

En los últimos años, González Oro había contado públicamente algunas de las dificultades que atravesaba. Entre ellas aparecían problemas respiratorios que afectaban sus actividades cotidianas, además de dificultades para desplazarse y mantener el equilibrio.

Murió el Negro González Oro: cómo surgió su frase "dale gas". Foto: Instagram

El periodista había explicado que podía quedarse sin aire después de caminar distancias relativamente cortas, una situación que había condicionado parte de su vida cotidiana. Sin embargo, esos antecedentes no permiten establecer por sí mismos cuál fue la causa de su fallecimiento.