Madonna cumplió 68 años y lo festejó en Grecia: las fotos de la megafiesta junto a sus 5 hijos

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna eligió una manera especial de celebrar su cumpleaños: viajó a Grecia junto a sus cinco hijos y compartió algunas imágenes de la celebración con sus más de 20 millones de seguidores.

“¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, dar de comer a los gatos! ¡Gracias, Dios!”, escribió la cantante en Instagram.

En las fotografías aparecen Lourdes Leon, de 29 años, hija de Carlos Leon; Rocco Ritchie, de 26, fruto de su matrimonio con Guy Ritchie; y Mercy James, Stella y Estere, sus tres hijos adoptados en Malaui.

Las postales del gran cumpleaños de Madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna

Madonna cumplió 68 años y lo festejó a lo grande. Foto: Instagram/madonna