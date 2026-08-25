Madonna cumplió 68 años y lo festejó en Grecia: las fotos de la megafiesta junto a sus 5 hijos
La diva del pop eligió festejar su cumpleaños de una forma muy especial y viajó junto a toda su familia para disfrutar de unos días de celebración. “¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, dar de comer a los gatos! ¡Gracias, Dios!”, escribió la cantante en Instagram.
Madonna eligió una manera especial de celebrar su cumpleaños: viajó a Grecia junto a sus cinco hijos y compartió algunas imágenes de la celebración con sus más de 20 millones de seguidores.
“¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, dar de comer a los gatos! ¡Gracias, Dios!”, escribió la cantante en Instagram.
En las fotografías aparecen Lourdes Leon, de 29 años, hija de Carlos Leon; Rocco Ritchie, de 26, fruto de su matrimonio con Guy Ritchie; y Mercy James, Stella y Estere, sus tres hijos adoptados en Malaui.