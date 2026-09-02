Operativo Statewide Shield: cómo fue la búsqueda que permitió localizar a 163 menores desaparecidos

El fujncionario habló tras el rescate de 163 menores de edad. Foto: EFE

El operativo Statewide Shield permitió localizar a 163 menores que figuraban como desaparecidos en Florida. La iniciativa se desarrolló entre el 17 y el 21 de agosto y fue presentada por las autoridades como la primera búsqueda estatal de estas características y la más grande realizada hasta ahora en ese territorio. Los menores tenían entre dos meses y 17 años.

La misión fue encabezada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, conocido como FDLE, junto con la Oficina del Fiscal General y la Fiscalía Estatal. También participaron departamentos policiales locales, organismos federales, servicios médicos, profesionales de protección infantil, organizaciones comunitarias y entidades privadas. El objetivo común era identificar, localizar y trasladar de manera segura a los menores buscados.

Cómo se organizó la búsqueda de los menores desaparecidos

Durante los cinco días se realizaron operativos simultáneos en Pensacola, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Tampa, Fort Myers y Miami. Los equipos combinaron inteligencia en tiempo real con tareas sobre el terreno, lo que permitió actualizar direcciones, verificar posibles ubicaciones y coordinar rápidamente la intervención de los agentes disponibles en cada jurisdicción.

El mayor número de localizaciones se produjo en el área de Tampa Bay, donde fueron encontrados 46 menores. En Miami se contabilizaron 41; en Jacksonville, 32; en Orlando, 21; en Fort Myers, 12; en Pensacola, ocho; y en la región de Tallahassee, tres. Estas cifras muestran la amplitud geográfica del despliegue y la necesidad de coordinar recursos entre diferentes ciudades.

Aunque la iniciativa estuvo centrada en Florida, la investigación tuvo ramificaciones fuera del estado. Las autoridades informaron que las tareas alcanzaron otros seis estados de Estados Unidos, Puerto Rico y doce países. La dimensión internacional obligó a intercambiar información con organismos de distintas jurisdicciones, aunque no se difundieron datos individuales para preservar la privacidad y seguridad de los menores involucrados.

Qué ocurrió después de cada localización

La recuperación del menor no marcaba el final del procedimiento. Quienes necesitaban asistencia eran trasladados por las autoridades locales a centros especiales denominados “recovery hubs”. Allí podían recibir atención médica, acompañamiento de profesionales de servicios sociales, orientación de especialistas en protección infantil y apoyo de representantes capacitados para intervenir en situaciones de vulnerabilidad.

El Departamento de Niños y Familias de Florida y el Departamento de Justicia Juvenil participaron en la coordinación de los traslados y en la definición de las condiciones de cuidado posteriores. Cada situación debía analizarse individualmente para determinar si correspondía la reunificación familiar, una ubicación alternativa o la intervención de otros organismos especializados.

Una investigación que continúa abierta

Las autoridades remarcaron que el operativo no se limitó a encontrar a los menores, sino que también permitió avanzar en investigaciones judiciales vinculadas con algunos de los casos. La Oficina de Fiscalía Estatal de Florida y la Fiscalía de Miami-Dade quedaron a cargo de tres expedientes por delitos graves, mientras se esperaba que surgieran nuevas medidas a partir de la evidencia recopilada.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, destacó que el resultado fue posible por la colaboración entre organismos estatales, locales y federales. Por su parte, el comisionado del FDLE, Mark Glass, señaló que la operación demostró la importancia de compartir recursos e información cuando una búsqueda involucra varias jurisdicciones y requiere respuestas rápidas.

Statewide Shield dejó como principal resultado la localización de 163 menores, pero también estableció un modelo de coordinación para futuras búsquedas. El uso de inteligencia actualizada, equipos distribuidos territorialmente y centros de recepción especializados permitió abordar cada caso desde dos perspectivas complementarias: encontrar a la persona buscada y garantizar una respuesta adecuada después de su recuperación.