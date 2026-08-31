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Así es el presente de Clara, la hija de 32 años de Ricardo Darín: entre la moda, la fotografía y la cerámica artesanal

Hija de Ricardo Darín y Florencia Bas, Clara eligió construir su propio recorrido lejos de la actuación. Con una marcada inclinación por el arte y el diseño, desarrolló proyectos vinculados a la moda, la cerámica artesanal y la fotografía, disciplinas en las que encontró una forma de expresión propia.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Clara Darín y su padre, Ricardo Darín
Clara Darín y su padre, Ricardo Darín Foto: Imagen creada por Canal26.com
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Aunque pertenece a una de las familias más famosas de la Argentina, Clara Darín tomó una decisión que la diferenció desde muy joven: mantenerse alejada de los reflectores. Hija de Ricardo Darín y Florencia Bas, y hermana del Chino Darín, encontró su lugar en el arte y el diseño, desarrollando proyectos relacionados con la moda, la fotografía y la cerámica artesanal.

Lo que comenzó como un interés por la indumentaria terminó transformándose en una búsqueda creativa mucho más amplia. Tras estudiar Bellas Artes, impulsó diversos emprendimientos que reflejan su mirada estética y su personalidad, construyendo un camino propio lejos de la exposición mediática y el peso de uno de los apellidos más reconocidos del país.

Clara Darín
Clara Darín estudió Bellas Artes e impulsó diversos emprendimientos que reflejan su mirada estética y su personalidad. Foto: Instagram

La cerámica artesanal como refugio creativo y propuesta de diseño

Clara se alió con su madre durante la pandemia y crearon la marca Teta Stuff, relacionada con proyectos de pequeñas piezas de cerámica y distintos objetos para el hogar. Aquella propuesta tuvo origen en el trabajo en conjunto de ambas, y se compuso de la búsqueda de nuevos materiales y formas.

La cerámica ocupa un lugar destacado en su identidad artística, y refleja su sensibilidad hacia el arte y el diseño. Esa estética también se traslada a su hogar, donde conviven piezas vintage, obras de arte y colores intensos en una combinación que aporta personalidad y refleja su gusto por la decoración.

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El emprendimiento de cerámica de la hija de Ricardo Darín
El emprendimiento de cerámica de la hija de Ricardo Darín Foto: @teta.stuff en Instagram

El impacto de la fotografía en su visión estética y profesional

La fotografía se convirtió en otra de las pasiones que tomaron un gran rumbo en la vida de Clara Darín. En la cuenta de Instagram llamada Carla Films publica imágenes de amigos, familiares y distintas escenas cotidianas, con una mirada centrada en los pequeños detalles y la luz natural.

La cuenta de fotografía de Clara Darín.
La fotografía se convirtió en otra de las pasiones que tomaron un gran rumbo en la vida de Clara Darín. Aquí imágenes de @carla.films en Instagram. Foto: @carla.films

Allí ronda su trabajo en la construcción de una identidad propia en lugar de continuar el camino de su padre y su hermano. Se dedica al arte pero mantiene su vida personal lejos de los flashes.

Su incursión en la industria de la moda argentina

Antes de enfocarse en nuevos desafíos, Clara dio sus primeros pasos en el mundo de la moda con Sarasa, una firma que fundó junto a su amiga de la infancia, Sofía Koenig. El proyecto nació con prendas y artículos personalizados con ilustraciones creadas por ella misma y, con el paso de los años, evolucionó hasta transformarse en una propuesta comercial con showroom propio.

Clara Darín junto a su padre Ricardo Darín
Clara Darín junto a su padre Ricardo Darín Foto: RMA

Tiempo después, lanzó CxClara, una marca de indumentaria que presentó en el corazón de Palermo Soho. En paralelo, la diseñadora desarrolló sus emprendimientos mientras cursaba Bellas Artes, una etapa en la que también profundizó su vínculo con distintas expresiones y lenguajes artísticos.

El acompañamiento de sus padres en sus proyectos

A pesar de haber elegido un camino diferente al de Ricardo Darín, Clara siempre contó con el respaldo de su familia para desarrollar sus inquietudes creativas. Tanto el reconocido actor como Florencia Bas respetaron su decisión de construir una identidad propia en el mundo del arte y el diseño, acompañándola en cada una de las etapas de su crecimiento profesional.

Clara Darín junto a sus padres
Con el respaldo de su entorno familiar, Clara logró abrirse camino en distintas disciplinas y consolidar un perfil creativo independiente. Foto: -

Esa confianza fue clave para que construyera una carrera con identidad propia. Mientras su padre y su hermano desarrollaban exitosas trayectorias frente a las cámaras, Clara eligió mantenerse lejos de la exposición mediática y concentrarse en proyectos artísticos y de diseño que reflejaran sus intereses personales. Con el respaldo de su entorno familiar, logró abrirse camino en distintas disciplinas y consolidar un perfil creativo independiente.

Ricardo DarínChino DarínFamosos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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