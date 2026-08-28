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“Spider-Man: Brand New Day”: cuándo llegará al streaming y qué pasará con Tom Holland como Peter Parker

La película de Marvel protagonizada, además por Zendaya, se estrenó hace exactamente un mes en los cines argentinos.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en las plataformas de streaming.
Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en las plataformas de streaming. Foto: Sony Pictures
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La cuarta película de Tom Holland como Peter Parker, Spider-Man: Brand New Day se estrenó en cines en Argentina el pasado 29 de julio de 2026 y si bien sigue estando disponible en algunas salas, hoy ya muchos se preguntan cuándo llegará al streaming la producción de Sony Pictures y Marvel, dirigida por Destin Daniel Cretton, quien ya estuvo a cargo de otro filme del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Spider-Man: Band New Day es una apuesta ciertamente distinta a las tres anteriores protagonizadas por el actor británico. La película posee un tono mucho más maduro, sobre todo, apoyado en una notable transformación de Holland y su Peter Parker, con dejos de melancolía y nostalgia por lo que ocurrió en el pasado.

Cuándo llega al streaming Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland como el superhéroe de Marvel

La fecha de estreno en streaming de la película de Tom Holland como Peter Parker aún no ha sido confirmada por parte del equipo de Sony. Sin embargo, sí sobran especulaciones sobre meses tentativos para que se realice el lanzamiento digital.

Siguiendo la estrategia de distribución de los grandes estrenos de Hollywood, se espera que primero llegue al alquiler y compra digital y posteriormente al streaming. En este sentido, las estimaciones indican que podría verse en alguna plataforma a fines de 2026.

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De qué trata Spider-Man: Brand New Day

La película inicia cuatro años después de los eventos acontecidos en Spider-Man: No Way Home, estrenada en 2021. En esta nueva etapa de Peter Parker, se puede ver a un superhéroe llegando a los 30 que ha decidido combatir el crimen en soledad luego del hechizo que realizó Doctor Strange y que provocó que nadie, ni siquiera su novia MJ, se acuerde de él.

Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day llegó a los cines a fines de julio. Foto: Sony Pictures

Además de Tom Holland, el elenco del filme de Marvel se completa con las actuaciones de Zendaya, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Jacob Batalon y Jon Bertal, que aparecerá interpretando a The Punisher.

Spider-Man: Brand New Day: ¿es la última película de Tom Holland como Peter Parker?

Si bien Tom Holland inició a su carrera a muy corta edad y ganó relevancia por su papel como Lucas Benett en Lo Imposible, la película dirigida por J.A. Bayona sobre el tsunami ocurrido en las costas del Océano Índico en 2004, su incorporación como Peter Parker en las nuevas películas de Spider-Man le dieron una fama internacional notable. En concreto, Brand New Day es la cuarta película individual de Tom Holland como Spider-Man, después de:

  • Spider-Man: Homecoming (2017)
  • Spider-Man: Far From Home (2019)
  • Spider-Man: No Way Home (2021)

Los anteriores Peter Parker (Tobey Maguire y Andrew Garfield) finalizaron la saga en la tercera y segunda película respectivamente, por lo que el destino de Holland ya parece ser muy distinto al de ambos actores.

Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day
Zendaya y Tom Holland, protagonistas de Spider-Man: Brand New Day. Foto: Sony Pictures

Tal es así que muchos fanáticos creen que incluso podría llegar a protagonizar una quinta entrega como este superhéroe, en especial, teniendo en cuenta el éxito de la cuarta película recientemente estrenada en pantalla grande. Spider-Man: Brand New Day recaudó en su primer fin de semana, según el medio Variety, un total de US$355 millones superando en taquilla a Avengers: Endgame.

PelículasTom HollandMarvelSpider-Man
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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