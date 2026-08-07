El misterioso pueblo de Uruguay que pertenece a dos departamentos y esconde una historia marcada por trenes, leyendas y Carlos Gardel

Tambores, un lugar poco conocido en Uruguay Foto: Dialogue Earth

Tambores no es un pueblo más del interior uruguayo. Su particularidad aparece apenas se mira el mapa: la localidad está compartida por los departamentos de Paysandú y Tacuarembó, una rareza administrativa que marca la vida cotidiana de sus vecinos. El sector correspondiente a Paysandú forma parte del municipio de Tambores, mientras que otra parte de la localidad queda bajo jurisdicción tacuaremboense.

La división no es solo simbólica. La zona se ubica sobre la Cuchilla de Haedo, una formación geográfica del norte uruguayo que separa aguas que desembocan en el río Negro de las que van hacia el río Uruguay. Esa geografía ayudó a definir límites naturales y también a construir una identidad marcada por el cruce, el tránsito y la frontera interna.

Según datos difundidos sobre la localidad, Tambores contaba en 2023 con 1.468 habitantes, de los cuales 886 residían en Paysandú y 582 en Tacuarembó. Es decir: en un mismo pueblo, la pertenencia departamental puede cambiar a pocos metros de distancia.

La historia de Tambores: de las postas rurales al auge del ferrocarril

Antes de consolidarse como localidad, Tambores formó parte de una región de caminos rurales, postas y circulación ganadera. Su crecimiento quedó profundamente asociado al avance del ferrocarril, que transformó al lugar en un punto clave para el movimiento económico del norte uruguayo.

Tambores, un lugar poco conocido en Uruguay Foto: Dialogue Earth

La estación ferroviaria fue mucho más que un sitio de paso. Desde allí se embarcaban grandes producciones ganaderas y cargas de lana, en una zona donde la ganadería tuvo un peso central en la economía local. La propia historia municipal recuerda una frase que resume aquella época: “El tren trae todo”.

Alrededor de la estación empezó a formarse el caserío. Entre los primeros barrios mencionados en la memoria local aparecen Barrio Milán, Barrio Bauzá y Barrio Seré, este último vinculado al apellido del dueño de las tierras donde se levantaron antiguas casillas.

El ferrocarril también acercó educación, cultura y correspondencia. La primera escuela de Tambores llegó en tren en mayo de 1901 desde Bañados de Rocha: comenzó con dos alumnos y terminó ese mismo año lectivo con 44. Incluso se atribuye al tren la llegada del primer piano al pueblo, enviado desde Montevideo para una joven que cumplía 15 años.

Por qué se llama Tambores: leyendas, cerros y antiguos retumbos

El nombre del pueblo también forma parte de su misterio. Una versión popular lo relaciona con la forma de los cerros de la zona y con el sonido del viento al pasar entre las cuchillas, como si produjera repiques de tambor.

Tambores, un lugar poco conocido en Uruguay Foto: Dialogue Earth

Otra hipótesis, recogida en la historia local, remite al período posterior a la Guerra de los Farrapos. Según esa tradición, al terminar el conflicto en 1845 llegó a la zona el coronel Antonio de Souza Neto, acompañado por personas esclavizadas provenientes de Río Grande. La memoria oral sostiene que esos grupos transitaban entre estancias y que, en determinados momentos, realizaban ceremonias propias en la Cuchilla de Haedo.

No existe una explicación definitiva, pero ambas versiones alimentan el atractivo del lugar: Tambores parece haber nacido entre sonidos reales e imaginados, entre la geografía y la memoria.

De pueblo a villa: el reconocimiento legal de Tambores

El crecimiento de la localidad tuvo reconocimiento formal en el siglo XX. La Ley N.º 9.588, promulgada el 21 de agosto de 1936, elevó a la categoría de pueblo a los núcleos de población llamados Piñera y Tambores, ubicados en secciones judiciales de Paysandú y Tacuarembó.

Tambores, un lugar poco conocido en Uruguay Foto: Dialogue Earth

Más tarde, la Ley N.º 13.167, promulgada el 15 de octubre de 1963, elevó a Tambores a la categoría de villa, conservando su denominación y reconociendo su ubicación en las secciones judiciales sexta de Paysandú y segunda de Tacuarembó.

Años después, el municipio de Tambores fue creado el 21 de marzo de 2013 por el Decreto Departamental N.º 6809/2013, aprobado por la Junta Departamental de Paysandú.

La conexión con Carlos Gardel que todavía despierta curiosidad

Como si su doble pertenencia y sus leyendas no alcanzaran, Tambores también aparece vinculado a uno de los grandes misterios rioplatenses: Carlos Gardel. La historia local sostiene que el cantor bajó más de una vez del tren en la estación de Tambores.

Carlos Gardel

La conexión se vuelve aún más atractiva porque Tacuarembó ocupa un lugar central en la histórica discusión sobre el origen de Gardel. En 2026, Infobae informó sobre el hallazgo de un certificado consular de 1920 que registraba al cantante como nacido en Tacuarembó, aunque especialistas argentinos advirtieron que ese documento debía ser analizado con cautela y no cerraba por completo el debate.

Así, Tambores queda asociado a una postal irresistible: el tren detenido, la estación del interior y la posibilidad de que el Zorzal Criollo haya pisado ese suelo en sus viajes por la región.

Qué ver en Tambores y por qué cada vez despierta más interés

Tambores conserva atractivos históricos, culturales y naturales. Entre los sitios de interés mencionados por la información turística local aparecen la Estación de AFE, el corral de embarque, la Casa de Cultura, los cerros de Tambores, Piedra Sola, Arbolito y otros puntos de la zona de influencia.

También se destaca la Fiesta de la Integración, una celebración que lleva más de 25 años y reúne música, gastronomía, artesanías y espectáculos.

En tiempos donde muchos viajeros buscan destinos tranquilos, historias poco conocidas y pueblos con identidad propia, Tambores reúne todos los ingredientes: una ubicación curiosa, una vida cotidiana atravesada por dos jurisdicciones, memoria ferroviaria, relatos de frontera, ecos del pasado afro, ganadería, cuchillas y hasta una sombra gardeliana.