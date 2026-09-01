Moria Casán abrió las puertas de su renovada casa en Parque Leloir: así quedó su nuevo dormitorio, baño privado y vestidor

Moria Casán realizó una intervención en el dormitorio de su residencia de Parque Leloir. Foto: -

La reconocida vedette, actriz y conductora argentina, Moria Casán, decidió realizar una intervención en su dormitorio y en uno de los sectores más íntimos de su residencia de Parque Leloir, un espacio que además cobra especial relevancia al formar parte de los escenarios principales de Moria, la serie, la reciente biopic publicada sobre su vida. En esta oportunidad, la atención no se concentra en el emblemático living con estampados animal print y luces de neón que ya se volvió una marca registrada de la diva, sino en la planta alta de la vivienda, donde impulsó una transformación integral de su exclusivo refugio personal. Para llevar adelante el proyecto, convocó a un equipo de arquitectos y especialistas en interiorismo con el objetivo de renovar por completo su denominado “megaespacio” privado, incorporando una nueva propuesta estética y funcional.

La conductora se encontraba de vacaciones en el Caribe mientras se realizaban los últimos trabajos de la remodelación, por lo que recién pudo descubrir el resultado final a su regreso. Apenas volvió al país, recorrió cada uno de los ambientes renovados y quedó encantada con la transformación. Su reacción ante las terminaciones, el diseño de los espacios y las nuevas soluciones de guardado de su amplio vestidor fueron compartidas con sus seguidores a través de un reel publicado en sus redes sociales, donde mostró en detalle los cambios y expresó su entusiasmo por esta importante renovación de uno de los rincones más personales de su hogar.

La conductora se encontraba de vacaciones en el Caribe mientras se realizaban los últimos trabajos de la remodelación, por lo que recién pudo descubrir el resultado final a su regreso. Foto: Moria Casán vía Instagram

Los detalles del nuevo dormitorio de Moria Casán

La remodelación impulsada por Moria Casán abarcó por completo el sector más privado de su hogar en Parque Leloir. El proyecto incluyó la renovación del dormitorio principal, el baño en suite, el vestidor, un escritorio y uno de los espacios más representativos de la diva: su tocador. De esta manera, la conductora llevó adelante una transformación integral del área donde descansa, trabaja y se prepara para sus compromisos diarios, dentro de la casa que en más de una oportunidad definió como un lugar con historia y “mucha vida vivida”.

Uno de los ambientes que más se destaca es el dormitorio, concebido bajo una impronta cálida y luminosa. La paleta de colores gira en torno a tonalidades mostaza y amarillo suave, que se combinan armoniosamente con un techo de madera blanca a dos aguas. Este elemento no solo aporta amplitud visual y altura al espacio, sino que también le da un aire relajado y acogedor, con cierta inspiración campestre que se diferencia de otros sectores de la vivienda.

Casa de Moria Casán Foto: Moria Casán vía Instagram

La pared detrás de la cama fue revestida con un empapelado de flores en tonos suaves, una elección que acompaña la paleta cálida que domina todo el ambiente. La ropa de cama sigue la misma línea de colores y ayuda a generar una atmósfera relajada y acogedora. Uno de los detalles que más llama la atención es la lámpara colgante de tela blanca con forma de flor, que se lleva buena parte del protagonismo y le aporta un toque delicado y original al dormitorio.

La pared detrás de la cama fue revestida con un empapelado de flores en tonos suaves, una elección que acompaña la paleta cálida que domina todo el ambiente. Foto: Moria Casán vía Instagram

Además de la apuesta estética, el espacio también fue pensado para la comodidad diaria. Entre los detalles prácticos aparecen una mesa de luz flotante y un mini frigobar, incorporaciones que suman funcionalidad sin desentonar con la decoración. Todo fue diseñado para mantener una imagen armónica, luminosa y descontracturada, muy distinta al estilo más glamoroso y recargado que suele verse en otros sectores de la casa de la diva.

Uno de los detalles que más llama la atención es la lámpara colgante de tela blanca con forma de flor, que se lleva buena parte del protagonismo y le aporta un toque delicado y original al dormitorio. Foto: Moria Casán vía Instagram

Un baño en suite de lujo: la transformación principal

Moria destaca en el video publicado en sus redes sociales su nuevo baño con decoración minimalista: mármol veteado en beige y blanco de piso a techo, grifería y accesorios varios en dorado mate tales como la ducha tipo empotrada en el techo hasta el toallero y las canillas, además de un box vidriado que permite ver cada detalle.

Un espacio tallado en el mismo mármol es un estante para las toallas y la iluminación indirecta en el cielorraso le da calidez a realza los tonos claros de la piedra. Cada detalle del ambiente responde a una misma premisa: lujo elegante y sofisticado, sin excesos visuales, pero con una clara apuesta por materiales de primera calidad y terminaciones cuidadosamente seleccionadas.

Moria destaca en el video publicado en sus redes sociales su nuevo baño con decoración minimalista: mármol veteado en beige y blanco de piso a techo, grifería y accesorios varios en dorado mate. Foto: Moria Casán vía Instagram

El exclusivo vestidor de la One en Parque Leloir

Una de las mayores sorpresas que se llevó Moria al recorrer la remodelación fue el nuevo vestidor, un espacio diseñado especialmente para almacenar su extensa colección de ropa, zapatos y accesorios. Pensado a gran escala, el ambiente se extiende de piso a techo y recorre buena parte de un pasillo, convirtiéndose en una auténtica vidriera privada para algunas de las piezas más emblemáticas de su guardarropa. La amplitud y la organización fueron dos de los aspectos que más la impactaron durante el recorrido.

El sector combina profundos cajones corredizos, compartimentos de diferentes dimensiones y amplias áreas iluminadas para colgar prendas. Cada rincón fue aprovechado para optimizar el guardado sin resignar estética, lo que permite exhibir y ordenar cada elemento de manera práctica y accesible. El resultado es un vestidor funcional y sofisticado, a la altura del estilo exuberante que caracteriza a la diva y pensado para resguardar sus tesoros de vestuario con total comodidad.

El vestidor combina profundos cajones corredizos, compartimentos de diferentes dimensiones y amplias áreas iluminadas para colgar prendas. Foto: Moria Casán vía Instagram

Cómo es la icónica casa de Moria Casán por dentro

La casa de Moria Casán se concentra en un estilo eclecticista deliberado donde conviven empapelados de animal print, esculturas, memorabilia personal y luces de neón. “Yo voy cambiando constantemente mi casa porque no me gusta decorarla, sino escenografiarla. A mí la decoración me parece muy rutinaria y me gusta escenografiarla porque estoy muy acostumbrada a estar en un teatro”, comentó la diva a GENTE un tiempo atrás.

La propiedad tiene más de cuatro décadas en manos de Moria, quien la adquirió en plena década del 80 cuando ya era una figura consagrada en los medios. Aquel momento se ve registrado en la serie que recupera la escena de la compra y remarca el vínculo de la diva y su casa.

La propiedad tiene más de cuatro décadas en manos de Moria, quien la adquirió en plena década del 80 cuando ya era una figura consagrada en los medios. Foto: Redes sociales / Instagram

Aunque también divide su tiempo entre la casa de su pareja, Pato Galmarini, en San Isidro, y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, es su residencia de Parque Leloir la que ocupa un lugar central en su vida. La propia Moria ha contado que allí encuentra todo lo que necesita para desconectarse del ritmo frenético de la ciudad: la pileta, el jardín y una tranquilidad difícil de hallar en otros lugares, convirtiendo a esa propiedad en su refugio favorito para descansar, relajarse y disfrutar de la calma rodeada de naturaleza.