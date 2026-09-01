Tiene solo 4 capítulos, muestra a Messi como nunca antes y es una miniserie documental ideal para ver en Prime Video

El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda Foto: Prime Video

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina después más de 20 años de vestir la Albiceleste, dejó a los hinchas devastados. Sin embargo, para aquellos que se sienten nostálgicos por la partida del Capitán, Prime Video posee en su catálogo una miniserie documental que recuerda los mejores momentos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el que el Seleccionado Nacional se coronó como Campeón del Mundo y sumó una tercera estrella a la camiseta.

Se trata de El Mundial de Messi (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend), una co-producción de AppleTV+ SMUGGLER Entertainment y Pegsa Group y gracias a un acuerdo de la empresa de la manzana con MGM Studios y Amazon, la serie está disponible para ver en Prime Video.

De qué trata “El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda”

La serie El Mundial de Messi (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend) no solo recorre aquellos partidos icónicos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en la que la Argentina se enfrentó con severos contrincantes como Francia o Croacia, sino que, además, sigue la carrera futbolística completa de Lionel Messi y su viaje con la Selección Argentina, iniciado a los 19 años con la dirección técnica de José Pekerman.

En este sentido, el documental mostrará imágenes de los cincos mundiales Messi con la Albiceleste en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y finalmente Qatar 2022.

Cuántos capítulos tiene la miniserie documental de Lionel Messi

La miniserie tiene 4 capítulos de 45 minutos cada uno y cuenta con testimonios de algunos de los más importantes jugadores de la Selección Argentina de los últimos años como Emiliano “Dibu” Martínez, Ángel Di María, Sergio Kun Agüero, Rodrigo De Paul, el director técnico Lionel Scaloni, entre otros.

Dónde ver la serie documental sobre el Mundial de Qatar 2022

El documental se puede ver actualmente tanto en el catálogo de Prime Video como en el de AppleTV+, donde se estrenó originalmente el 21 de febrero de 2024, a poco más de un año de la final Mundial de Qatar 2022. Las críticas de los fans en la plataforma IMDb son realmente favorables: calificaron a la serie de Lionel Messi y la Selección Argentina con un puntaje de 8.2 sobre 10.

Qué intimidades y revelaciones cuenta Lionel Messi en primera persona

Más allá de la participación de distintos jugadores de la Selección Argentina, la serie documental está contada desde la mirada íntima de Messi. El futbolista, de hecho, reflexiona sobre la presión que debió cargar durante gran parte de carrera por la permanente comparación con Diego Maradona.

También hay momentos en las que el jugador analiza episodios trascendentales de su vida acompañado de sus familiares y amigos, pero sin dejar de lado lo que siempre ha significado para él este deporte. Lio habla de su amor por la competencia, su autocrítica, el impacto de las derrotas, y la sensación de que Qatar 2022 era su “última chance”.

La serie tiene cuatro episodios de 45 minutos aproximadamente. Foto: Prime Video

Los testimonios de los campeones del mundo que participan en el documental

A lo largo de los 4 episodios llamados “La última Copa”, “Ahora nos volvimos a ilusionar”, “El peso de una nación”, y “Redención”, cada uno de los compañeros de Messi reflexiona sobre el estado de ánimo de su capitán de cara a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, con una carrera por demás exitosa pero, habiendo llegado a los 36 años, sin ser campeón del mundo y cómo eso también afectaba al equipo. Además, el documental tiene imágenes inéditas de la concentración y los viajes del plantel en micro hacia a los estadios de las distintas competencias.

La figura de Diego Maradona y su legado en la coronación de Messi

El episodio 2 “Ahora nos volvimos a ilusionar” es el que quizás más aborda el vínculo de Diego Maradona y de Lionel Messi, y lo que ambos representan para la Selección Argentina de Fútbol a nivel histórico.

La serie documental de Prime Video evita solo volver a la comparación entre ambos jugadores, por el contrario, invita a los espectadores a comprender cómo Maradona se convirtió en una verdadera inspiración para Messi a lo largo de su toda su carrera en el fútbol. No obstante, también demuestra cómo aquella coronación en Qatar le permite a Messi tener su momento de redención y dar paso a escribir su propia historia.