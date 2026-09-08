Ángela Leiva y el duro conflicto legal que le impide cantar “Amiga Traidora” y otros dos hits

Ángela Leiva Foto: captura video YouTube

Ángela Leiva atraviesa un delicado conflicto legal por tres de las canciones más importantes de su carrera. La controversia alcanza a“Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”, temas que acompañaron a la cantante durante buena parte de su trayectoria y que sus seguidores identifican inmediatamente con su voz.

La disputa está relacionada con los derechos de autor y la autorización necesaria para interpretar públicamente las composiciones. El reclamo fue impulsado por los herederos de Héctor “Chiqui” Percovich, músico que aparece vinculado como autor o coautor de las obras cuestionadas.

Sin embargo, es necesario realizar una aclaración fundamental: Ángela Leiva sí cantó los tres temas durante su presentación del 18 de junio de 2026 en el Movistar Arena. La interpretación de “Amiga Traidora” se convirtió, incluso, en uno de los momentos más comentados del recital.

La nueva instancia del conflicto está vinculada con el espectáculo que la artista tiene programado para el viernes 23 de octubre de 2026 en el Quality Arena de Córdoba. La presentación forma parte de la continuidad de su agenda después de haber agotado su primer Movistar Arena.

La medida apunta al show del 23 de octubre en Córdoba

El nuevo episodio legal tiene como fecha clave el 23 de octubre de 2026, día en el que Ángela Leiva tiene previsto presentarse en el Quality Arena de Córdoba.

El evento fue anunciado oficialmente como el regreso de la cantante a ese escenario después de haber agotado su recital en el Movistar Arena. Además de repasar diferentes momentos de su carrera, la artista presentará canciones recientes como “Amnesia”, “Mi eterno rencor” y “Gato”.

La cantante no puede interpretar en vivo sus hits Foto: captura video YouTube

En este contexto, la medida solicitada busca que “Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás” no sean interpretadas durante el concierto del 23 de octubre.

Por lo tanto, sería incorrecto presentar la controversia como una prohibición que ya impidió cantar los temas en el Movistar Arena. La formulación adecuada es que el conflicto podría afectar el repertorio del próximo espectáculo en el Quality Arena, siempre de acuerdo con el alcance que tenga la medida y con las decisiones que se adopten antes de la fecha.

Por qué existe un conflicto por los tres hits

La controversia comenzó por un reclamo de los herederos declarados de Héctor “Chiqui” Percovich, quien figura registralmente como autor o coautor de las tres composiciones.

Los reclamantes sostienen que Ángela Leiva continúa utilizando las canciones sin contar con la autorización correspondiente. En su presentación, solicitaron diferentes medidas relacionadas con la interpretación pública, la difusión en plataformas digitales y los ingresos generados por la explotación de las obras.

Conflicto judicial de Ángela Leiva. Video: LAM

La discusión judicial también alcanzó a SADAIC y puso bajo análisis aspectos como la registración de las composiciones, el reparto de regalías y la existencia de otros autores vinculados con las canciones.

En primera instancia, el pedido cautelar había sido rechazado porque las obras poseen más de un autor y porque los propios reclamantes habían presentado documentación relacionada con ingresos cobrados durante 2023 y 2024. Posteriormente, la Cámara valoró la registración de Percovich como coautor y consideró acreditados provisionalmente los requisitos necesarios para adoptar una medida preventiva.

“Amiga Traidora”, una canción inseparable de su carrera

“Amiga Traidora” es uno de los temas más representativos de Ángela Leiva. La canción fue fundamental para impulsar su popularidad dentro de la música tropical argentina y mantiene una fuerte conexión emocional con sus seguidores.

Para gran parte del público, resulta difícil imaginar un recital de la cantante sin ese clásico. La canción permanece asociada a su voz, su interpretación y el estilo que le permitió consolidarse dentro de la escena musical.

Amiga Traidora, el hit de Ángela Leiva. Video: YouTube

Algo similar ocurre con “Llamadas extrañas” y “No podrás”, las otras dos obras incluidas en el conflicto. Los tres títulos representan momentos centrales de su recorrido profesional y suelen ocupar un lugar destacado en sus presentaciones.

Sin embargo, la identificación pública de una canción con un intérprete no significa necesariamente que ese artista sea titular de todos los derechos autorales. La composición y la interpretación son dimensiones diferentes, y los derechos pueden pertenecer a uno o varios autores, editores o herederos.

Qué puede ocurrir antes del recital en el Quality Arena

El futuro de las canciones dentro del show del 23 de octubre de 2026 dependerá de cómo evolucione el expediente durante las próximas semanas.

Qué pasó con Ángela Leiva y Amiga Traidora Foto: captura video YouTube

Entre las posibilidades aparece un acuerdo económico, una autorización de los titulares, una nueva resolución judicial o una negociación que establezca las condiciones necesarias para que Ángela Leiva pueda interpretar los temas.

Mientras tanto, la expectativa de los seguidores estará puesta en el repertorio que la cantante elija para su regreso al Quality Arena. El concierto ya fue presentado como una oportunidad para conocer sus lanzamientos recientes y repasar diferentes etapas de su trayectoria.