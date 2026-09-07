Marcela Tinayre habló sobre la internación de Mirtha Legrand: “Le pasa por salir tanto y tomar frío”

Marcela Tinayre habló sobre la internación de Mirtha Legrand. Foto: Instagram @soymarcelatinayre

La salud de Mirtha Legrand estuvo en el centro de la atención este lunes 7 de septiembre tras conocerse su internación en el Sanatorio Mater Dei. Ante la preocupación por la noticia, su hija Marcela Tinayre dio detalles sobre el estado de la icónica conductora.

Tinayre aseguró que la “Chiqui” se encuentra bien y acusó que la bronquitis que padece Mirtha, a los 99 años, es “un clásico” que le toca atravesar debido a que “sale tanto y toma frío”.

“Todos los chequeos dieron perfecto. En unas horas le van a dar el alta”, señaló Tinayre al referirse a la evolución de la conductora, que permanece ingresada en el Sanatorio Mater Dei.

En declaraciones a Ciudad Magazine, la hija de Mirtha explicó los motivos de la internación y aseguró que la conductora se encuentra bajo control médico: “Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones”, precisó.

“Mamá está internada para control ya que es un clásico en ella la bronquitis por salir tanto y tomar frío”, señaló y agregó: “Está re bien controlada, sin riesgos y su ánimo es muy bueno”.

Por qué internaron a Mirtha Legrand: el parte médico oficial

A primeras horas de la tarde, el sanatorio lanzó el primer parte médico, afirmando que Mirtha fue internada debido a “un cuadro respiratorio bronquial”.

En tanto, el texto oficial señala que la conductora “quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico”, cierra el comunicado.

Parte médico de Mirtha Legrand. Foto: X / @pablomontagna.

La situación se conoció luego de que la producción de su programa anunciara la presencia de Juana Viale como reemplazo, debido al estado gripal que había obligado a Mirtha a mantenerse alejada de las grabaciones y realizar reposo.

Durante la emisión del pasado sábado, Viale, al frente de “La Noche de Mirtha” indicó: “Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme”. Además, con un tono de broma y distendido, apuntó: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

A los 99 años, Mirtha Legrand continúa al frente de su histórico ciclo televisivo, aunque en esta oportunidad debió ser reemplazada temporalmente por su nieta mientras se recupera de este cuadro respiratorio.