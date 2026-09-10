Abandonó todo, reapareció con un look extravagante y ahora prepara su regreso a los 65 años: así está Susan Boyle en 2026

La cantante escocesa pasó varios años alejada de la exposición pública y de los escenarios. Foto: Captura YouTube / Instagram @susanboylemusic

El nombre de Susan Boyle volvió a sonar luego de varios años de bajo perfil. La cantante escocesa, que alcanzó fama mundial tras su participación en Britain’s Got Talent en 2009, reapareció en Instagram a sus 65 años con un look completamente diferente al que acostumbraba lucir.

En las fotografías se la puede ver con una media melena rubia, gafas oscuras y un llamativo abrigo de piel. Además, algunas de las imágenes la muestran dentro de un estudio, un detalle que alimentó las especulaciones sobre un posible regreso a la música.

La cantante escocesa pasó varios años alejada de la exposición pública y de los escenarios.

Susan Boyle pasó seis años alejada de los escenarios

Durante los últimos años, la artista llevó una vida mucho más reservada en Escocia, lejos de los flashes y de la exposición mediática que acompañó buena parte de su carrera.

Según trascendió, durante aproximadamente seis años permaneció recluida en la humilde casa donde creció, mientras atravesaba un período de recuperación y reflexión personal.

Cuatro años atrás, además, sufrió un derrame cerebral que, según los reportes citados, afectó su capacidad para hablar y cantar con normalidad. Desde entonces, su presencia pública fue prácticamente nula.

Un derrame cerebral marcó un momento difícil en la vida de Susan Boyle y la llevó a alejarse aún más de los escenarios.

Una fuente citada por The Sun explicó que la enorme popularidad que alcanzó de manera repentina no siempre fue sencilla de manejar para la cantante. “La fama nunca ha sido fácil para Susan y sentía que necesitaba alejarse del foco mediático después de un ascenso tan meteórico”.

Quienes la conocieron antes de su salto a la fama recuerdan que Boyle llevaba una vida sencilla y tenía una personalidad extremadamente tímida, muy diferente de la exposición que experimentó después de convertirse en una estrella internacional.

Vivía sola con sus gatos antes de convertirse en una estrella mundial

Mucho antes de los escenarios y los millones de reproducciones en internet, Susan Boyle llevaba una vida tranquila en Escocia.

Según la misma fuente citada por The Sun, antes de su aparición televisiva trabajaba como aprendiz de cocina en una escuela local y compartía su hogar con sus mascotas. “Antes de convertirse en el mayor éxito de Britain’s Got Talent, era aprendiz de cocinera en una escuela local y vivía sola con sus gatos”.

Antes de alcanzar la fama mundial, la artista trabajaba como aprendiz de cocinera y vivía con sus gatos.

Aquella rutina cambió por completo después de su presentación en el popular programa británico. Sin embargo, con el paso de los años, Boyle volvió a buscar una vida alejada de la atención pública.

El derrame cerebral que cambió sus planes en la música

El proceso de recuperación fue otro de los motivos que llevaron a la cantante a mantenerse lejos de los escenarios. Después del derrame cerebral, Boyle se tomó un tiempo para analizar su situación y decidir qué quería hacer con su carrera.

“Tras sufrir un derrame cerebral, se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quiere en la vida y ha estado esperando el momento oportuno para regresar. Ahora ha encontrado su voz”.

Las nuevas fotografías publicadas en Instagram parecen mostrar que ese regreso podría estar cada vez más cerca, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de nuevos conciertos o lanzamientos musicales.

A 15 años de su aparición en Britain’s Got Talent, Susan Boyle volvió a despertar la atención de sus seguidores. Foto: TodoJujuy.

El nuevo look de Susan Boyle que sorprendió a sus seguidores

La reciente aparición de Boyle en redes sociales llamó la atención no solo por su posible vínculo con la música, sino también por su cambio de imagen.

En las fotografías, la artista luce una melena corta y rubia con estilo bob, gafas de sol y un abrigo de aspecto llamativo.

Susan Boyle reapareció en redes sociales con un renovado look y sorprendió a sus seguidores. Foto: Instagram / susanboylemusic.

Pero hay otro detalle que generó expectativa: en algunas imágenes aparece cantando dentro de lo que parece ser un estudio, por lo que muchos especulan con la posibilidad de que esté preparando un nuevo proyecto musical.

Susan Boyle reapareció en redes sociales con un renovado look y sorprendió a sus seguidores. Foto: Instagram / susanboylemusic.

Susan Boyle reapareció en redes sociales con un renovado look y sorprendió a sus seguidores. Foto: Instagram / susanboylemusic.

Susan Boyle reapareció en redes sociales con un renovado look y sorprendió a sus seguidores. Foto: Instagram / susanboylemusic.

El día que Susan Boyle conquistó al mundo

La historia de Susan Boyle parece salida de una película. Nació el 1 de abril de 1961 en una pequeña localidad de West Lothian, Escocia; y comenzó a cantar cuando tenía apenas 12 años, principalmente en coros escolares.

Durante su infancia atravesó problemas de aprendizaje y situaciones de bullying. En aquel momento, los médicos creían que había sufrido daños cerebrales como consecuencia de una hipoxia durante el nacimiento.

Años después, recibió el diagnóstico de síndrome de Asperger, una condición que, según contó, le permitió comprender mejor algunas experiencias de su vida. “Siempre supe que era una etiqueta injusta. Ahora me siento aliviada y más relajada conmigo misma”.

Antes de convertirse en una estrella internacional, Boyle había participado en distintos concursos de canto e incluso había sido objeto de burlas durante un programa británico de talentos.

Pero todo cambió en 2009, cuando a los 47 años decidió presentarse en Britain’s Got Talent. Allí sorprendió al público y al jurado con su interpretación de “I Dreamed a Dream”, perteneciente al musical Los miserables.

La reacción fue inmediata. Simon Cowell, Amanda Holden y Piers Morgan votaron para que avanzara a las semifinales, mientras que el video de aquella audición se convirtió en un fenómeno mundial, superando los 260 millones de reproducciones en YouTube.

Aunque finalmente quedó en segundo lugar, detrás del grupo Diversity, Susan Boyle ya había conseguido algo mucho más importante: convertirse en una estrella reconocida en todo el mundo.

Ahora, después de años de distancia de los escenarios, su nueva aparición en redes volvió a despertar la expectativa de sus seguidores. El cambio de imagen, las fotografías en un estudio y sus antecedentes hacen pensar que la cantante podría estar preparando el próximo capítulo de una carrera marcada por los grandes cambios.